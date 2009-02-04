Haşim Kılıç'tan, Kanadoğlu'na dava

Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, kendisinden “gerçekte layık olmadığı bir mevkiye getirilen, hukukçu da olmayan” diye bahseden Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu'ndan 10 bin TL manevi tazminat istedi.





Kılıç'ın avukatları vasıtasıyla açtığı davanın dilekçesinde, Kanadoğlu'nun 11 Kasım 2008'de Atatürkçü Düşünce Derneği Denizli Şubesi tarafından TMMOB toplantı salonunda düzenlenen bir söyleşiye katıldığı belirtildi. Dilekçede, söyleşi sırasında Kılıç'a ağır hakaretlerde bulunduğu öne sürülen Kanadoğlu'nun 10 bin TL manevi tazminata mahkûm edilmesi istendi. Kılıç ile Kanadoğlu arasındaki dava, Ankara 13. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek.



Kanadoğlu'nun Denizli'deki konuşması sırasında, Bilkent Üniversitesi'nce 10-11 Kasım'da Ankara'da düzenlenen sempozyumda anayasının değiştirilemez ilkelerini tartışmaya açtığı iddia edilen Kılıç'a şunları söyemişti: “Haşim Kılıç gerçekte layık olmadığı bir mevkiye getirilen, hukukçu da olmayan, getiriliş biçimi ve sırf o biçimi sağlamak için çıkarılan yasa bizzat Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiş, bulunduğu makamın ağırlığını ve sorumluluğunu bilmeyen bir zat. Bu doğrudan doğruya, kılavuz, istikamet ve sonuç meselesidir."