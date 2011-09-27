Haşim Kılıç'ı şoke eden takdim

T24 -Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, dün onur konuğu olarak Doğuş Üniversitesi'nin 2011-2012 Akademik yılı açılış törenine katıldı.Törende Kılıç'ı konuşmasını yapmak için sahneye davet eden sunucu, Kılıç'ın özgeçmişini okurken "Hukukçu olmadığı halde, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk ekonomi mezunu Anayasa Mahkemesi Başkanıdır" dedi.Kılıç sunucuya yanıt verirken, ''Kızımıza teşekkür ediyorum. Hukukçu olmadığımı gayet güzel izah etti. O nedenle bu konuyu geçiyorum" dedi.







Sunucudan Haşim Kılıç'a şok







Hürriyet gazetesinin haberine göre; Üniversitesi'nin Kadıköy Hasanpaşa'daki yerleşkesinde gerçekleştirilen törende beklenmeyen diyaloglar yaşandı. Kılıç'ı konuşmasını yapmak için sahneye davet eden sunucu, Kılıç'ın özgeçmişini okurken "Hukukçu olmadığı halde, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk ekonomi mezunu Anayasa Mahkemesi Başkanıdır" dedi. Kılıç'ın bu sözlere bozulduğunu fark eden sunucu, konuşmasını yapmak üzere kürsüye gelen Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın kulağına eğilerek, konuşmanın ardından düzeltme yapacağını söyledi. Ancak bu da Kılıç'ın tepkisini engelleyemedi. "Kızımıza teşekkür ediyorum" diyen Kılıç, sözlerini " Hukukçu olmadığımı gayet güzel izah etti. O nedenle bu konuyu geçiyorum" şeklinde sürdürdü. Bu sözler salonda buz gibi hava estirdi. Konuşmasını bitiren Kılıç sahnedeyken sunucu bu kez durumu düzeltmek için "Hukukçuluğunuz da iktisatçılığınızın önünde olsa gerek" dedi. Bu sözler de Kılıç tarafından soğuk bir tebessümle karşılandı.



Hukuk Devleti vurgusu



Kılıç törende yaptığı konuşmadaysa hukuk devleti vurgusu yaptı. İktidarın gücünün sınırsız olmadığını söyleyen Kılıç, bu sözlerini bir uyarıyla sürdürdü. Kılıç, "İktidarın gücünün etkili bir şekilde sınırlandırılmasıyla sadece yasama ve yürütme organlarını değil, yargı iktidarını da kastettiğimi vurgulamalıyım" şeklinde konuştu. Yargının sınır tanımazlığının felaketlerin en büyüğü olacağını söyleyen Kılıç, "Etrafını saran ideloojik kuşatmalardan kurtulan yargıç, tarafsızlığın onurunu yücelterek yaşayacaktır" dedi.



Demokratik hukuk devletinin insan onurunun yegane güvencesi olduğunu vurgulayan Kılıç, sözlerini şu şekilde sürdürdü: ''Anayasada değiştirilemez maddeler, kaynağını insan onurunun dokunulmazlığından almaktadır. İnsan onuru, insan olma ortak paydasına sahip herkesin temel değeridir. Bu evrensel değerin koruyucusu kamu düzenleyecileri olmak zorundadır. Yargı bu değerin güvencesidir. Sistemin de devletin de güvencesi, ihlallerin ortadan kaldırılmasına bağlıdır" Kılıç, sözlerini "Demokratik bir hukuk devleti olan Türkiye'de yaşamak en büylük arzumuzdur" diyerek tamamladı.





Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt vermedi





Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği , Ak Parti kapatma davası ve Askerlere Sivil Yargı yolunun açılması davaları öncesi Anayasa Mahkemesi Başkanı Kılıç'ın ABD Büyükelçisiyle görüştüğü yönündeki iddialara yanıt vermedi. Kılıçdaroğlu'nun 'O koltuğu bırakmalıdır" sözlerine cevap vermeyen Kılıç, üniversiteden ayrıldı.



