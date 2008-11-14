Haşim Kılıç'ı savunan yok

Haşim Kılıç'tan yalanlama

Anayasanın değiştirilmesi teklif dahi edilemeyecek maddelerini tartışmaya açmak isteyen Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç’a tepkiler sürüyor.TBMM Başkanı Köksal Toptan dün TV 8’de yayımlanan bir programda gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhuriyetin temel niteliklerini değiştirecek davranışlardan herkesin özenle kaçınması gerektiğini kaydeden Toptan, “Çünkü onlar bizim devletimizi var eden temel unsurlardır. Cumhuriyetimizi var eden temel niteliklerdir. Onlardan vazgeçmemiz söz konusu olmaz. O nedenle onları tartışmaya açmamak lazım.Açmanın da pek fazla faydası yok. Oralarda meydana gelecek tartışmalar yeni bunalım ve buhranları meydana getirir. Fikirlere katılmasak bile fikirlere tahammül etmemiz lazım. Kim söylerse söylesin her düşüncenin karşısında saygıyla eğilmemiz lazım” dedi. Toptan, Türk halkının laiklikle ilgili bir sorununun olmadığını, laikliğin Türkiye’de yaşam biçimine dönüştüğünü söyledi. Anayasa Mahkemesi’nin türbanla ilgili kararına kesinlikle katılmadığını kaydeden Toptan, Meclis’te anayasanın ilk 4 maddesini dolaylı olarak değiştiren bir öneri gelmesi durumunda işleme koymayacağını açıkladı.TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı AKP’li Zafer Üskül de, yaptığı açıklamada, anayasanın ilk 4 maddesiyle ilgili olarak, “bunların düşünceyi açıklama özgürlüğü çerçevesinde tartışılabileceğini” belirtmekle birlikte, temel ilkelerde bir değişiklik yapılamayacağı görüşünü savunduğunu vurguladı. Üskül, “Cumhuriyetimizin temel ilkeleri değiştirilemez. Türkiye Cumhuriyeti’nin demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti nitelikleri değiştirilemez” dedi.Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç ise dün akşam saatlerinde yaptığı yazılı açıklamada, Bilkent Üniversitesi’ndeki “Anayasaların değiştirilemez hükümleri” konulu sempozyumda anayasanın söz konusu maddelerine ilişkin herhangi bir değerlendirme, yorum veya görüşün kendisi tarafından ileri sürülmediğini savundu. Kılıç şu değerlendirmeyi yaptı: “Yaptığım iki cümlelik davete teşekkür konuşması içe- riğini bazı basın ve yayın organları ile kişilerin ‘anayasamızın ilk üç maddesini tartışmaya açıyor, değiştirmek istiyor’ biçimindeki niyet okumaları ve maksatlarını aşan, eleştiri ötesi, şahsımı ve kurumu yıpratmak nitelikli siyasi değerlendirmeler yaparak ütopya yarattıklarını görmek üzüntü, kaygı ve hayret vericidir.Hukuken değiştirilmesi mümkün olmayan anayasa hükümlerinin tartışma, konuşma ve bilimsel toplantılara konu olması yeni bir gelişme olmayıp, bugün eleştiri konusu yapanlarca da geçmişte ileri sürülmüş öneri ve temennilerde bulunulduğu herkesçe bilinmektedir. İfade özgürlüğü başta olmak üzere demokrasiyi içine sindirmeyenlerin kamuoyunu yanlış bilgilendirmek suretiyle şahsımı hedef haline getirmeleri, ilgilileri sorumluluktan kurtarmayacaktır. Gerçeklerle ilgisiz, ahlaki, insani ve entelektüel hiçbir boyutu bulunmayan niyet okuyucularının bu yaklaşımlarını kamuoyunun takdirlerine saygıyla sunarım.”