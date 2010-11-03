-HAŞİM KILIÇ YARGIDAN YAKINDI YOZGAT (A.A) - 03.11.2010 - Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Türk yargısı sisteminin sorunlu olduğunu, özellikle yüksek yargının işleyişi ve çalışmasıyla ilgili toplumda çok ciddi şikayet, endişe ve kaygı bulunduğunu belirterek, ''Hedefimiz, bu ülkede gerçekten bağımsız ve tarafsız bir yargı sistemini hayata geçirebilmektir'' dedi. Bazı Anayasa Mahkemesi üyeleriyle birlikte Yozgat'ın Yerköy ilçesinde Bozok Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu'nun açılış törenine katılan Kılıç, burada yaptığı konuşmada, Yerköy'de güzel anılarının bulunduğunu, ancak uzun zamandır hemşehrileriyle gelip hasret gideremediğini kaydetti. Öğrencilerin okul çatısı altında beyinlerine, yüreklerine ve gönüllerine ekilecek tohumların, nerede, ne zaman, nasıl yeşereceğini kimsenin bilemeyeceğini kaydeden Kılıç, şunları söyledi: ''Şuna inanıyorum ki, bugün doldurduğumuz bu makamlara yarın buradan yetişecek Türkiye sevdalısı gençlerimiz gelecek ve bu onurlu nöbeti bizden devralmak üzere karşımıza geçeceklerdir. Hedefimiz, amacımız bu ülkede gerçekten bağımsız ve tarafsız bir yargı sistemini hayata geçirebilmektir. Çok iyi Anayasa yapmak veya kanun çıkartmak yargıdan kaynaklanan sorunları çözmeye yetmiyor. Hukukun üstünlüğüne inanan, korkmadan, yılgınlık göstermeden sizlerin insanca yaşama arzusuna cevap veren, kirlenmemiş vicdan sahibi, hakim ve savcılarımız olmadıkça acınız ve göz yaşınız dinmeyecektir. Türk yargısı sorunludur, özellikle yüksek yargının işleyişi ve çalışmasıyla ilgili toplumumuzda çok ciddi şikayet, endişe ve kaygı vardır. Verdiği kararlarla toplum vicdanını sakinleştiremeyen yargının hukuk dışı yollarla hak arama anlayışını teşvik edeceği çok açıktır. Yargı sürecinde adalet dağıtımındaki aşırı gecikmeler milletimizi derinden üzmektedir.'' -''DEVLET, VATANDAŞ İÇİN VARDIR'' Kılıç, bugün itibariyle cezaevlerinde 60 binden fazla vatandaşın tutuklu olduğunu, yılda 15 bin dava dosyasının zaman aşımına uğradığını, bu nedenle Türkiye'nin adil bir yargı düzenine sahip olduğunu kimsenin söyleyemeyeceğine dikkati çeken Kılıç, şöyle devam etti: ''Adil yargılanmadığından dolayı da vatandaşlarımız hakkını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde aramak zorunda kalmışlardır. Ancak son yapılan Anayasa değişikliğiyle artık vatandaşlarımız hakkını Avrupa mahkemelerinde değil, Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi'nde arayacaktır. Bu konudaki çalışmalar hızla sürmekte ve en kısa zamanda şikayetlerinizi kabul etmek için yasal değişiklikler yapılmaya çalışılmaktadır. Yargı da, meclis de, yani devlet, vatandaş için vardır. Vatandaş yoksa onlarda yoktur. Güçsüzlerin, haksızlığa uğrayanların tek sığınağı yargıdır. Yargı hak kapısıdır. Hak kapısında sizi haklayanlara karşı susmayın, susmayın ki; çocuklarınız, torunlarınız gelecek kuşaklarınız aydınlık bir Türkiye'den mahrum olmasın. Devlet güçleri maalesef sizler için daha çok demokrasi hukuk devleti ve daha çok özgürlük alanı üretemedi bugüne kadar. Ancak sizden gelen talepler ve baskılar, kapalı kapıları birer birer açmaya başladı. Demokrasinin hoşgörü ve sabır anahtarları kararlılık ve derin ilişkileri aydınlatmakta aziz milletimizin geleceğe dönük umutları yeniden tazelenmektedir. Farklı inanç gurupları, farklı düşünce sahipleri birarada yaşama becerisini göstererek güzel vatan topraklarımızın bölünme ve parçalanmasına engel olmuşlardır. Unutulmamalıdır ki gönüllerde ve kalplerde ayrılık olmadıkça bu ülkeyi parçalamaya kimsenin gücü yetmeyecektir.'' -''TUĞLUK VE TÜRK'ÜN DURUMU''- Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, tören sonrasında gazetecilerin eski DTP Genel Başkanı Ahmet Türk ve eski milletvekili Aysel Tuğluk'un milletvekilliğine geri dönmek için Anayasa Mahkemesine başvuracaklarını açıklamalarıyla ilgili sorusu üzerine, ''Şu anda önümüze gelen bir şey yok. Ne olduğunu bilmiyoruz. Böyle bir konuda bizim şu anda bir şey söylememiz çok yanlış olur. Bir gelsin bakalım nedir, ne değildir? Ondan sonra değerlendirmemizi yaparız. Önümüze gelmemiş bir konu hakkında, ben nasıl bir değerlendirme yapabilirim, mümkün mü? İhtisası rey de bulunmak mümkün mü? o nedenle kusura bakmayın geldikten sonra bakarız'' dedi.