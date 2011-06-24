Haşim Kılıç: Bir iki gün daha bekleyelim, sonra...

T24- Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, son siyasi gelişmelere ilişkin, "Süreci bir iki gün daha bekleyelim. Bakalım gelişmelere, ondan sonra belki bu konuda bizim de söyleyeceklerimiz olabilir" dedi.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Kılıç, bazı mahkeme üyeleriyle birlikte sürdürdüğü Artvin gezisinde, Artvin-Borçka karayolunun 10. kilometresinde bulunan Yarıyol mevkisindeki bir tesiste kahvaltı yaptı.

Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son siyasi gelişmelerle ilgili olarak şunları söyledi:

"Süreci bir iki gün daha bekleyelim. Bakalım gelişmelere, ondan sonra belki bu konuda bizim de söyleyeceklerimiz olabilir. Şu anda itirazlar var. Yargı süreçleri işliyor. Onlar da bir sonuçlansın bakalım, daha sonra bir değerlendirme yapmayı düşünüyoruz."

Artvin gezisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kılıç, "Mahkeme üyelerimizin büyük çoğunluğu uzun bir süredir bu bölgeyi çok merak ediyorlardı. Buraya bir gezi düşünüyorduk. Ankara’da yargı mensupları zaman zaman böyle ülkemizin güzelliklerini görme adına geziler düzenliyor. Biz de o kapsamda bölgeyi görmemiştik, o nedenle geldik" dedi.

Daha önce bölgeyi görmemiş olmayı "kayıp" olarak niteleyen Kılıç, şunları kaydetti:

"İnanılmaz, muhteşem, kelime bulamıyorum. Bu bölgenin tarif edilmesi, tanıtılması, gerek iç, gerekse dış turizme açılması konusunda gerçekten çok şeyler yapılmış ama yeteri kadar ve buranın layık olduğu noktaya getirilememiş. Umuyoruz inşallah bundan sonra yönetici arkadaşlarımız gerek merkezi hükümet, gerek mahalli yönetimler bu konudaki gayretlerini esirgemezler ve burayı dünyaya tanıtırlar. Gerçekten dünyaya tanıtılması gereken bir yer. Biz çok mutlu olduk. Ankara’nın yoğun havası, yoğun gündemi, yoğun işlerimiz arasında böyle bir ara vermek doğrusu bizim için de iyi geldi."

Kahvaltıdan sonra bazı mahkeme üyeleri ile eşleri, Borçka Baraj Gölü’nde tekne gezisi yaptı.