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Politika

Haşim Kılıç: Belge ve bilgi olmadan insanlar itham ediliyor

Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, imzasız dilekçelerle fişlemeler yapıldığını söyledi

01 Eylül 2014 23:51

Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Adli Yıl açılış resepsiyonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, belve bilgi olmadan insanların itham edildiğini dile getirdi.

Haşim Kılıç şunları söyledi: "Hiçbir akıl sahibinin devletin dışında bir yapılanmayı kabul etmesi düşünülemez. Ancak bunun için mutlaka ortaya belgenin ve bilginin konması lazım. Belge ve bilgi olmadan insanlar itham edilerek çok ciddi yanlışlar yapılıyor. Hem kendi kurumum hem diğer kurumlar için söylüyorum imzasız, bir yığın dilekçe geliyor, 'şu şucu, bu bucu' diye. Fişlemeler yapılıyor" dedi.  

Kılıç şöyle devam etti; "Bana da fişleme usulü bir liste geldi ve ben o listeyi kaldırdım attım, bütün kuruma ilişkin bir listeydi. Ne imza var ne bir şey var, hiçbir şey yok. Kendine göre bir fişleme yapmış."

 

Anayasa Mahkemesi'ne başvurular filtrelenecek

 

Kılıç, AYM’ye bireysel başvurularda büyük bir artış yaşandığını ve yeni bir filtrelizasyon sistemi üzerinde çalıştıklarını da kaydetti. Kılıç, verdikleri kararların ve bireysel başvuru uygulamasının AB ülkelerinde büyük yankı uyandırdığını da belirterek “AB ile bağı biz sağlıyoruz” diyerek espri yaptı.

 

'Org. Özel: Devletimizin hukuka ihtiyacı var'

 

Kokteyle katılan Orgeneral Özel ise gazetecilerin ısrarlı sorularını yanıtlamadı ancak Genelkurmay Başkanı, Yargıtay Başkanı kendisini geçirirken kısa sohbetlerinde hukuk vurgusu yaptı. Özel, Yargıtay Başkanı Ali Alkan’a sabahki konuşmasına dikkat çekerek, “Devletimizin hukuka ihtiyacı var” dedi. Alkan da Özel’e teşekkür ederek “Hukuksuz devlet olmaz” yanıtı verdi.

 

 

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