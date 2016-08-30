Haşema yasağı 'göğsü açık Marianne' ile savunulabilir mi?

Fransa Başbakanı Manuel Valls'ın, bazı tatil beldelerinin uygulamak istediği haşema yasağını, Fransa'da cumhuriyetin simgelerinden Marianne'ın üstsüz olduğunu söyleyerek savunmaya çalışması siyasetçi ve tarihçilerin tepkisine neden oldu.

Marianne, Fransa'da cumhuriyetin en önemli simgelerinden biri.

Manuel Valls, "Marianne'ın göğsü açık çünkü o, insanları besliyor. Örtü giymiyor çünkü özgür" dedi.

Fransız devrimi uzmanı tarihçi Mathilde Larrere, Valls'ın Marianne'ı feminist bir sembol olarak kullanmasının "geri zekalıca" olduğunu söyledi.

Larrere, Marianne'ın bir "alegori" olduğunu, göğsünün açık olmasının cinsiyetiyle hiçbir ilgisinin bulunmadığını, bunun sadece "sanatsal bir kod" olduğunu belirtti.

Fransa'da bazı tatil beldeleri geçtiğimiz haftalarda plajlarda haşema yasağı getirmişti.

almıştı

Valls ise belediyelerin bu yasağı uygulama hakkını savunuyor.

Sosyalist Parti'nin bir mitinginde konuşan Valls, Fransızların İslamcı totaliterliğe karşı vatanseverliği yeniden sahiplenmesi gerektiğini söyledi.

Ancak konuşmasında Marianne'dan bahsedince Sosyal İşler Bakanı Marisol Touraine ve Eğitim Bakanı Najat Valladu-Belkacem Valls'ı alkışlamadı.

Yeşiller Partisi'den siyasetçi Cecile Duflot, Valls'ın açıklamasının komik olduğunu çünkü Marianne'ın başında bir Frigya başlığı bulunduğunu ve bu başlığın da Fransız devriminin sembollerinden biri olduğunu söyledi.

Tarihçi Mathilde Larrere, ressam Eugene Delacroix'nın Marianne'ı üstü açık olarak çizdiği ünlü tablosunun cumhuriyeti anlatmadığına dikkat çekti.

Marianne'ın 19. Yüzyıl'da iki farklı şekilde tasvir edildiğini belirten Larrere, bunlardan birinde Marianne'ın tamamen giyinmiş ve silahsız; diğerinde ise göğsü açık, Frigya başlıklı, elinde kılıçlı bir şekilde olduğunu belirtti.

Radikal devrimcilerin üstsüz Marianne'ı, daha muhafazakâr devrimcilerinse diğer Marianne görüntüsünü sahiplendiğini belirten Larrere, ancak bu kesimlerden hiçbirinin o dönemde kadınlara toplumsal haklar, özgürlükler ve oy kullanma hakkı vermeyi düşünmediğini söyledi.

Le Figaro gazetesi siyaset muhabiri Sophie de Ravinel ise Marianne figürünün üstünün açık ancak başınınsa örtülü olduğunu belirtti.

Haşema tartışması 2017'de cumhurbaşkanlığı seçimlerinin gerçekleştirileceği Fransa'da, toplum içinde olduğu gibi hükümet içinde de görüş ayrılıklarına neden olmuş durumda.

Kabinedeki bazı bakanlar yasağa karşı çıkıyor.