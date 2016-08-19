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Dünya

'Haşema tartışması' İtalya'ya da sıçradı

İtalyan Katolik Kilisesi açıklamaları "utanç verici" olarak değerlendirdi

19 Ağustos 2016 15:43

Fransa'da bazı sahil kentlerinde haşemayla denize girmenin yasaklanmasıyla ilgili tartışma İtalya'ya sıçradı.

İtalya'da aşırı sağcı Kuzey Ligi Fransa'nın örnek alınarak benzer bir yasağın kendi ülkelerinde de uygulanması çağrısında bulundu. Bu çağrıya hükümetten ve dini çevrelerden tepki geldi.

NTV'nin haberine göre, Fransa'da tesettür mayoyu ulusal kimliğe salıdırı olarak görenler ile yasağın anayasının laiklik ilkesine karşı olduğunu düşünenler arasındaki tartışma sürerken İtalya'da da benzer bir kararın alınması gündeme geldi.

Aşırı sağcı Kuzey Ligi'nin yaptığı çağrıya İçişleri Bakanlığı ve Katolik kilisesi karşı çıktı. İtalyan İçişleri Bakanı ve Yeni Merkez Sağ Partisi lideri Angelino Alfano yasağın "provokatif olabileceği" uyarısında bulundu.

İçişleri Bakan yardımcısı Filippo Bubbico da "kimseyi vüdunu göstermeye zorlayamayız, rahibeler de plaja giderken bikini giymiyor" ifadeleriyle yasağa karşı çıktı.

İtalyan Katolik Kilisesi de benzer bir açıklama yaparak, Katolik rahibelerin başörtüsü taktığına dikkat çekti ve tartışmanın "utanç verici" olduğunu belirtti.

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