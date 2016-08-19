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Dünya
Deutsche Welle

Haseke'de Kürtler tahliye ediliyor

Suriye'nin Haseke kentinde Esad birliklerinin hava saldırılarının ikinci gününde binlerce Suriyeli Kürt'ün tahliyesine başlandı.

19 Ağustos 2016 21:19


Suriye ordusunun perşembe günü ilk kez YPG'ye karşı hava saldırılarına başlamasının ardından Haseke'deki Kürtlerin tahliyesine başlandı. Haseke'nin, Halk Savunma Birlikleri'nin (YPG) kontrolündeki bölgelerinde yaşayan çoğu kadın ve çocuk binlerce Kürt'ün şehirden tahliye edildiği bildirildi.

YPG sözcüsü Redur Celil, kentte Şam yönetimi ile YPG arasında şimdiye kadarki en şiddetli çatışmaların yaşandığını belirterek, son 48 saatte onlarca sivilin hayatını kaybettiğini söyledi. Tahliye edilenlerin çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğunu belirten Celil, "Eli silah tutan herkes rejim ve çetelerine karşı savaşıyor" diye konuştu. Şimdiye kadar savunma pozisyonunda kaldıklarını belirten YPG sözcüsü, ancak rejim saldırılarının şiddetlenmesiyle bu durumun değişeceğini kaydetti.

Öncelikler değişiyor mu?

Türkiye'nin terör örgütü olarak gördüğü YPG, ABD öncülüğündeki koalisyonun IŞİD'e karşı savaşta en önemli müttefiki konumunda. YPG, ülkenin kuzeyinde ele geçirdiği bölgelerde kendi yönetimini kurmuştu. Suriye'de Esad rejimi Kürtlerin özerklik ilanına karşı olmasına rağmen şimdiye kadar YPG güçleriyle doğrudan savaşmaktan kaçınmıştı.

Rusya ve İran tarafından desteklenen Esad rejimi, şimdiye kadar Türkiye, Suudi Arabistan ve ABD tarafından desteklenen, ülkenin batısındaki Sünni Arap güçlere karşı mücadeleye odaklanmıştı. Türkiye'deki PKK ile bağlantıları bulunan YPG ise son dönemde Suriye'nin kuzeyinde nüfusun çoğunluğunu Kürtlerin oluşturduğu bölgelerdeki kontrolünü pekiştirmeye öncelik vermişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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