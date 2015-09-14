Haseke'de IŞİD saldırısı: 13 ölü, 50 yaralı

Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke kentinde bomba yüklü iki araçla saldırı düzenlendi. Cizir Kantonu eş başbakanı Hediye Yusuf, iki saldırının da IŞİD tarafından gerçekleştiğini belirterek, saldırıda 3 asayiş üyesi ile 10 sivilin öldüğünü ve 50 sivilinde yaralandığını söyledi.

Saldırılarla ilgili BBC Türkçe'ye bilgi veren Hediye Yusuf şunları söyledi:

"İlk bombalı saldırı Haseke'nin kuzeyinde yer alan Hışman mahallesinde YPG'ye bağlı asayiş kontrol noktasında saat 13:30'da gerçekleşti. IŞİD üyesi bir kişi bomba yüklü kamyonla kente girmek istemiş. Asayiş güçlerinin fark etmesiyle IŞİD üyesi, bomba yüklü kamyonla intihar saldırısı gerçekleştirdi. İntihar saldırısı sonucu asayiş üyesi 3 kişi ile 10 sivil vatandaş olay yerinde hayatını kaybetti."

'IŞİD intikam için saldırdı'

İlk saldirida hayatını kaybedenler arasında kadınlar ve çocukların da olduğunu belirten Yusuf, 50 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Yusuf, "Yaralananlardan bazılarının durumu ağır. Ölü sayısının artmasından endişe ediyoruz. Yaralılar Haseke'deki hastanelerde tedavi görüyorlar. Ağır olanları ise Amude kentine göndereceğiz" dedi ve ekledi:

"Patlama sonucu çevredeki üç bina yerle bir oldu. Çok büyük bir saldırı oldu. IŞİD intikam almak amacıyla bu saldırıyı gerçekleştirdi. Saldırıyla ilgili bir soruşturma başlattık."

İkinci saldırı kentin batısına

Bomba yüklü araçla gerçekleşen ikinci patlamanın ise Haseke'nin batısında yer alan ve Suriye rejimi kontrolündeki Nışve (Mahata) mahallesinde yaşandığını aktaran Yusuf, bu patlamada da ölen ve yaralıların olduğunu söyledi.

Suriye'nin kuzeybatısında yer alan Haseke kentinin bir bölümü Suriye devletinin elinde bulunurken, bir bölümü de PYD'nin elinde. Haseke'nin Şeddadi ve Hol ilçesi de IŞİD'in elinde. IŞİD, zaman zaman buradan Haseke merkezine saldırı girişimlerinde bulunuyor.