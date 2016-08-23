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BBC Türkçe

Haseke'de hükümet ve YPG arasında ateşkes

Suriye'de günlerdir hava operasyonlarının ve çatışmaların yaşandığı Haseke kentinde YPG ile hükümet arasında ateşkese varıldı.

23 Ağustos 2016 18:32

Suriye'de günlerdir hava operasyonlarının ve çatışmaların yaşandığı Haseke kentinde YPG ile hükümet arasında ateşkese varıldı.

Ateşkes anlaşması, hem devlet televizyonu hem de YPG (Halk Savunma Birlikleri) yetkilileri tarafından kamuoyuna duyuruldu.

Anlaşmanın ayrıntılarına dair henüz bir resmi açıklama yapılmadı.

Lübnan merkezli, Hizbullah'a yakın TV kanalı Al Mayadeen, anlaşmanın Rusya'nın aracılığıyla yapıldığını öne sürdü.

İngiltere merkezli, muhaliflere yakın Suriye İnsan Hakları İçin Gözlemevi (SOHR) çatışmalar sırasında YPG'nin kentin hemen hemen tamamında kontrolü ele geçirdiğini açıkladı.

Haseke'de yönetim yanlısı NDF (Ulusal Savunma Güçleri) ile YPG ve Asayiş arasındaki çatışmalar geçen hafta başlamıştı.

Çatışmaların başlamasıyla ilgili taraflar birbirini suçlamıştı.

Suriye ordusu 2011'de başlayan iç savaşta ilk kez Kürt güçlere yönelik bir hava saldırısı gerçekleştirmişti.

ABD de sahadaki özel güçlerinin güvenliğini sağlamak gerekçesiyle bölgeye savaş uçaklarını gönderdiğini açıklamıştı.

Operasyon ve çatışmalar sırasında kent merkezindeki binlerce sivil tahliye edilmişti.

 

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