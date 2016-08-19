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BBC Türkçe

Haseke'de çatışmalar: 'Siviller bazı mahallerden tahliye ediliyor'

Suriye\'nin kuzeyindeki Haseke kentinde, Kürt güçlere yönelik hava operasyonlarının ve çatışmaların devam ettiği bildiriliyor. Sivillerin bazı mahallerden tahliye edildiği aktarılıyor.

19 Ağustos 2016 22:30

Suriye'nin kuzeyindeki Haseke kentinde, Suriye ordusunun Kürt güçlere yönelik hava operasyonlarının ve çatışmaların devam ettiği bildiriliyor.

Haseke'nin bir bölümü Suriye yönetimi bir bölümü ise YPG'nin (Halk Savunma Birlikleri) kontrolünde bulunuyor.

Çatışmaların Suriye yönetimi yanlısı milis gücü NDF (Ulusal Savunma Güçleri) ve YPG arasında yaşandığı belirtiliyor.

Sivillerin bazı mahallerden tahliye edildiği aktarılıyor.

Tahliye edilenlerin çoğunun çocuklar ve yaşlılar olduğu bildiriliyor.

BBC'ye konuşan kent sakinleri, Perşembe gününün ardından bugün de Kürt güçlerin kontrolündeki alanlara yönelik hava saldırıları gerçekleştirildiğini belirtti.

YPG, iki gündür süren hava operasyonları ve çatışmalarda aralarında sivillerin de bulunduğu birçok kişinin öldüğünü söyledi.

YPG sözcüsü Redur Halil, 'yaşananların YPG ile Şam arasında şimdiye kadarki en şiddetli çatışmalar olduğunu' söyledi.

Halil, 'şu anda savunma pozisyonunda olduklarını ancak saldırıların sürmesi durumunda bunu değiştireceklerini' belirtti.

Suriye yönetimi ise gelişmelerle ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Haseke'yi kontrol eden iki güç arasında dönem dönem yaşanan gerilime karşın şimdiye kadar bir hava saldırısı gerçekleştirilmemişti.

Nisan ayında Kamışlı'da yönetim yanlısı güçlerle YPG arasında birkaç güne yayılan çatışmalar yaşanmıştı.

Yönetim yanlısı güçler ve Kürt güçler arasındaki son gerilim Salı günü ortaya çıkmış, yaşanan çatışmaların, müzakerelerin ardından sonlandığı belirtilmişti.

Ancak çatışmalar Salı akşamı yeniden başlamıştı.

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