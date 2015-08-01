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Dünya

Haseke tamamen YPG kontrolünde

YPG, ŞİD'in 3 kilometre kadar geriye sürüldüğü duyurdu

01 Ağustos 2015 22:05

Suriye'nin Haseke kenti tamamen YPG’nin kontrolüne geçti. YPG tarafından yapılan açıklamada IŞİD'in 3 kilometre kadar geriye sürüldüğü bildirildi.

IŞİD 24 Haziran’da Haseke’nin güneyindeki Newa Şerqî, Neşwa Xerbî ve Lêliyê mahallelerini ele geçirmişti.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Cizir Kantonu Yasama Meclisi Başkanı Hakem Xalo, Cizir Kantonu'na bağlı olan Haseke kentinde IŞİD'in YPG tarafından bugün öğlen itibariyle kentten çıkartıldığını duyurdu.

Xalo, "IŞİD kentte en son dün sadece Güney tarafında bir mahallede kalmıştı. O da mahallenin az bir bölümünde kalmıştı. YPG güçleri bugün onları oradan da çıkarttı. IŞİD artık Haseke'de kalmadı bunu rahatlıkla diyebiliriz. YPG güçleri şimdi kentte mayın ve bomba arama tarama faaliyetleri yapıyorlar. IŞİD kentten kaçarken birçok yere mayın yerleştirmiş şimdi onun temizliği yapılıyor." dedi.

Hakem Xalo, Suriye Ordusu'nun da Haseke'de IŞİD'e karşı savaştığını ve ordunun kentin ortasında var olduğunu aktardı. Xalo," Ordu Veran mahallesinde vardır. Kentin çoğu YPG'nin kontörü altındadır" diye konuştu.

Xalo, IŞİD'in kentten çıkarılmasıyla daha önce çatışmalar nedeniyle kentten kaçan insanların kentlerine dönmesi için yakında çağrı yapacaklarını da sözlerine ekledi.

 

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