ABD, Türkiye'yi yalanladı: İncirlik’ten YPG'ye de destek olunacak

ABD Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç'in "YPG güçlerine hava desteği verilmesi hususu ABD ile varılan mutabakatımızın unsurlarından biri değildir" açıklamasına rağmen, İncirlik Hava Üssü'nü kullanacak uçakların IŞİD'e karşı savaşan gruplara destek olacağını ve bunların arasında YPG'nin de bulunduğunu açıkladı.

Günlük basın toplantısında ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcsı Mark Toner’e, İncirlik’ten kalkacak uçakların YPG’ye yardım edeceği iddiaları soruldu.

Cihan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, Bakanlık Sözcüsü John Kirby’nin bir açıklamasında, “Türkiye'deki hava üslerine erişimimiz olması, (YPG’ye) desteğin daha zamanlı ve hatta daha etkili olmasına imkan sağlayacak” şeklindeki ifadeler kullandığı, ancak Türk yetkililerin bunu yalanladığının sorulması üzerine Toner, John Kirby’nin açıklamalarının arkasında durdu ve YPG’ye yardım yapılacağını kabul etti. Ancak yardımların sadece YPG ile sınırlı olmayacağını vurguladı. İncirlik’ten kalkan koalisyon uçaklarının bölgede IŞİD ile mücadele eden diğer gruplara da yardım yapacağını kaydeden Toner, “Suriyeli Kürtleri (YPG) kapsıyor ama sadece onları değil Suriyeli Araplar da var. Sadece bir grup demek doğru değil” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, John Kirby’nin açıklamasının ardından yaptığı basın toplantısında söz konusu iddiayı yalanlamıştı. Bilgiç, “Kirby’nin bu ifade ettiği hususlar ABD ile aramızdaki mutabakatı tam olarak yansıtmamaktadır. Bu hususlar, ABD makamlarının da dikkatine getirilmiştir” ifadelerini kullanmıştı. Bilgiç ayrıca Amerikalı yetkililerin Kirby’nin açıklamalarına açıklık getirdiğini sözlerine eklemişti.

Sözcü Toner, Türkiye’ye PKK’nin karşı orantılı güç kullanma, PKK’ye ise provokatif saldırılara son verme çağrısı yaptı. PKK’nin şiddete son verip müzakereye döndüğünü, Türk hükümetinin ise saldırılara orantılı şekilde karşılık verdiğini görmek istediklerini dile getirdi.

Toner, ABD’nin PKK’yi terörist bir grup olarak kabul ettiğini ve Türkiye’nin kendini savunma hakkı olduğu şeklindeki açıklamalarını tekrarladı.