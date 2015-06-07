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Haseke çevresinde çatışmalar şiddetlendi, Türkiye'ye gelen mülteci sayısı 4 bini aştı

Son 4 günde Türkiye'ye sığınan mültecilerin sayısı 4 bini geçti

07 Haziran 2015 02:32

IŞİD ile YPG güçleri arasındaki çatışmaların başlamasının ardından evlerini terk ederek son 4 günde Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin sayısı 4 bini geçti. Bölgedeki çatışmalarn şiddetlenmesiyle evlerini terk eden mülteciler, Akçakale Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye alındıktan sonra ya akrabalarının yanına sığınıyor ya da yetkililer tarafından kamplara yerleştiriliyor.

Haseke kentinin Sülük kasabası ve çevresinde IŞİD ile YPG güçleri arasındaki çatışmaların başlaması ardından evlerini terk ederek son 3 gün içerisinde sınır hattına gelen 3 bin 660 Suriyeli Türkiye'ye alındı. Bu sabah da Akçakale'nin Kepezli Mahallesi yakınlarındaki sınır hattına gelen 400 kişilik grup, çatışmalar nedeniyle evlerini terk ettiklerini ve Türkiye'ye geçmek istediklerini söyledi. 

Bölgede önlem alan jandarmalar, kalabalığın bulunduğu alandaki sınır tellerini açarak Suriyelilerin geçişine izin verdi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu sığınmacılar, kayıt işlemleri için Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerince Akçakale ilçesinde oluşturulan kayıt merkezine götürüldü.

Bu arada geçişlerin yapıldığı sırada uçakların sınıra yakın bölgeleri bombalamaya devam etti görüldü. Bölgede görev yapan görevlilerin zaman zaman Suriyeli mültecilere biber gazıyla müdahale ettiği de bölgeden gelen haberler arasında.

Birleşmiş Milletler, 4 yıldır savaşın yaşandığı Suriye'de 220 bin sivilin hayatını kaybettiğini, 7,6 milyon kişinin evlerini terk ettiğini, 4 milyon kişinin ise ülke dışına sığındığını belirtiyor. Suriye'den kaçmak zorunda kalan sığınmacılar büyük oranda Lübnan, Irak, Ürdün ve Türkiye gibi komşu ülkelerde yaşıyor.

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