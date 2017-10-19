Haşdi Şabi'nin bazı bölgelerden çekilmesi Erbil'de sevinç yarattı

Felat Bozarslan / Erbil, 19 Ekim (DHA) - Haşdi Şabi milislerinin 2 gün içinde girdikleri bölgelerden çekilmesi nedeniyle Erbil\'de halk sokaklara döküldü.

Kutlamalarda ağır silahlarla havaya ateş açıldı. Haşdi Şabi milislerinin dün akşam saatlerinden itibaren girdikleri bölgelerden çekilmesi nedeniyle Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi\'nin merkezi Erbil\'de halk sokaklara döküldü.

Haşdi Şabi milislerinin çekilmeye başladıklarının duyulduğu saat 01.30\'dan itibaren Erbil\'in 60 metrelik caddesi üzerinde çok sayıda kişi toplandı. Araçlarla konvoy yapıp gezen Erbilliler, Şii milislerin bölgeden çekilmesini kutladı. Kutlamalar sırasında sık sık ağır makinalı silahlarla havaya ateş açıldı.

Öte yandan Irak Kürdistan Bölgesel yönetiminin kontrolünde bulunan Duhok ve Zaho\'da da sevinç gösterilerinin yapıldığı öğrenildi. Öte yandan Diyala\'ya bağlı Hanekin İlçesi\'nde yaşayan Kürtlerin dün akşam saatlerinde ayaklandıkları ve Haşdi Şabi milislerini şehir merkezinden çıkardıkları iddia edildi.

Haşdi Şabi milislerinin şu ana kadar Şengal, Sinüne, Rabia, Zummar, Hanekin ve Kerkük\'ten çekildikleri öğrenilirken, akşam saatlerinde büyük bir peşmerge kuvvetinin Kerkük\'e gittiği belirtildi.



Görüntü Dökümü

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- Kutlama gösterileri

- Araç konvoyu

- Silahla ateş edenler

- Otomatik silahlarla ateş edenler