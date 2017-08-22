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Dünya

Haşdi Şabi: Türkiye ve ABD operasyona katılmamıza karşı çıktı

Telafer'de 1500 civarında IŞİD militanı olduğu belirtildi

22 Ağustos 2017 14:34

Irak ordusu ve Haşdi Şabi güçlerinin, Telafer kentini IŞİD'den kurtarma operasyonu devam ediyor. ABD öncülüğünde koalisyon uçaklarının hava desteğiyle bazı bölgeleri IŞİD'den alan Irak güçleri, Telafer'in batısında yer alan Molla Casim,  Muharip, El Zehra, Mecarin, Abra Aziz ve Muhsin el İbadi köylerinde kontrolü sağladı. 

Sputnik’ten Hikmet Durgun’un haberine göre, Haşdi Şabi komutanlarından Ali Ebu Tahir, Telafer operasyonuna 40 bine yakın Irak askeri ile Haşdi Şabi'ye bağlı 7 tugayın katıldığını söyledi.

Türkiye ve ABD'nin Haşdi Şabi güçlerinin operasyona katılmasına karşı çıktığını ama netice alamadıklarını belirten Tahir, "Haşdi Şabi güçleri Telafer kentinin içine de girecek. Telafer kentine varmamıza 2 kilometre kaldı. Kente her an girebiliriz. Şiddetli çatışmalar yaşanıyor. IŞİD çok kayıp veriyor. Bazı IŞİD militanlarını sağ yakaladık. Kentte 1400 ile 1500 civarında IŞİD militanı var. Bazıları yabancı savaşçı. ABD öncülüğündeki koalisyon uçakları da bize destek veriyorTelafer'i 1 aya kadar IŞİD'den temizlemeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Irak'ta, 2014 yılından bu yana IŞİD'in elinde bulunan Telafer'i geri almaya yönelik operasyon 20 Ağustos Pazar günü başlamıştı.

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