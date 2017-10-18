Haşdi Şabi komutanı, Musul Barajı yakınlarında öldürüldü

ERBİL, (DHA) - IRAK ordusunun Haşdi Şabi birlikleriyle 2014 yılından beri peşmergelerin bulunduğu tartışmalı bölgelere yönelik başlattığı operasyon kapsamında, dün Musul Barajı yakınında çatışma çıktığı ve peşmergelerin Haşdi Şabi komutanlarından olan Haşdi Şabi İstihbarat Müdür Yardımcısı Ahmed Ubeydi\'nin öldürüldüğü belirtildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi\'ne (IKBY) yakın televizyonlarda yer alan habere göre, Haşdi Şabi Sözcüsü Ahmed Esedi, Musul Barajı yakınlarında peşmergeyle dün yaşanan çatışmada \'Ebu Yasır\' kod adlı Haşdi Şabi İstihbarat Müdür Yardımcısı Ubeydi’nin öldürüldüğünü duyurdu. Musul Barajı\'nın korumasını üstlenen Dicle Batı cephesindeki peşmerge komutanı Şeyh Ali Rumani, dün Musul Barajı yakınlarında yaşanan çatışmada 8 Haşdi Şabi mensubunun etkisiz hale getirildiğini, çatışmada 1 peşmergenin öldüğünü ve 4 peşmergenin de yaralandığını söyledi. Rumani, Haşdi Şabi’nin koordinesiz yaklaşması üzerine iki taraf arasında çatışma yaşandığını da belirtti.



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