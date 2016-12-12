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Hasbro'nun 'tecavüzü çağrıştıran' reklam filmine tepki

Reklam filminin kaldırılması için Change.org'da imza kampanyası başlatıldı

12 Aralık 2016 14:32

Oyun ve oyuncak üreticisi Hasbro firmasının 'Hasbro Gaming Turkey – Yılbaşında Eğlenceyi Dışarda Arama!' başlığıyla yayınladığı reklam filmi sosyal medya platformalarındaki binlerce kullanıcıdan tepki gördü.

Markadan açıklama: Rahatsızlık duyan herkesten...

Hasbro'dan daha sonra yaptığı bir açıklama ile özür diledi. Açıklama şöyle:

"Yılbaşına özel hazırladığımız kampanya videomuza gelen geri bildirimleri tek tek takip ediyoruz. Oluşan hassasiyeti dikkate alarak videoyu yayından kaldırdığımızı ve gelinen noktadan büyük üzüntü duyduğumuzu belirtmek isteriz. Rahatsızlık duyan herkesten özür dileriz."

 Change.org'da kampanya

 Change.org'da da söz konusu reklam filmindeki cinsiyetçi tutumdan dolayı filmin internet sitelerinden kaldırılması için imza kampanyası başlatıldı.

Hasbro Türkiye'nin https://www.youtube.com/watch?v=OuGe3Z559q0 linkinde bulunan ve sosyal medyada hızla yayılan reklamındaki seksist unsurları izleyen herkes görüyor. Nuri Alço'nun tecavüz müziği, Tecavüzcü Coşkun'un sonda çıkışı, reklamdaki karakterlerin ilginç el hareketleri reklamı özellikle kadınlar için çekilmez kılıyor. 

Bu reklamın başta tacize uğrayan kadınlar olmak üzere, reklamda adı geçen mesleklerin mensuplarını da rahatsız edeceğini ve kötü bir izlenim bırakacağını düşündüğümüz için reklamın yayından kaldırılmasını talep ediyoruz

 

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