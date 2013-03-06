Hasarlı kalpte doku oluşumunu sağlayan jel geliştirildi

Daha önce kalp krizi geçirmiş kişilerin, kalp kası dokusunda meydana gelen hasarı onarabilecek ve yeni kalp dokusu oluşmasını sağlayacak yeni bir hidrojel geliştirildi.

California’daki San Diego Üniversitesi’nden uzmanları hidrojeli domuz kalbi dokusunu deterjanla bütün hücrelerinden ayırarak, hafif ve saydam bir bağ dokusu oluşturarak geliştirdi.

amerikaninsesi.com'da yer alan habere göre, oluşturulan bu madde daha sonra dondurarak kurutuldu ve toz haline getirildi. Daha sonra, madde sıvı haline getirilerek, kalp krizi geçirmiş olan domuz kalplerine enjekte edildi. Bu kardiyak sıvı, vücut ısısına geldiğinde, yarı katı hale gelerek kalbin hasar görmüş bölgelerinde yeni bir yapı oluşturdu. Bu yapı, yeni hücre gelişimini hızlandırırken, daha sağlıklı bir doku onarımı gerçekleştirdi.

Biyomedikal mühendisi Karen Christman, “Tedaviye başladıktan üç ay sonra baktığımızda kalp kaslarında büyük bir güçlenme ve skar dokusunda azalma gördük. Kalp krizi sonrasında mümkün olduğu kadar çok kalp kası ve az skar dokusu oluşmasını isteriz. Bu tedavide bunu bekliyor olmamıza rağmen, bu çok önemli bir gelişmeydi” diye konuştu.

Kalp kaslarına kan akışının durması ve oksijensiz kalmasıyla oluşan kalp krizleri beş yıl içinde tekrarlananıyor. Bu durum kalp yetmezliği ve ölüm riskini arttırıyor.

Uzmanlara göre sorun, hasar gören kalp kaslarındaki yeni skar dokusu oluşumu. İlk başta kalbin onarılmasında yardımcı olan bu sert skar dokusu aslında kalp kası hücreleri arasında bulunan protein yapısını zayıflatıyor. Normalde yeni hücrelerin gelişimini destekleyen bu protein yapısı, kalp krizi sonrası skar dokusu tarafından zayıflatıldığında bu işlevini sürdüremiyor.

Doku yenileme çalışmaları üzerine yoğunlaşan Christman, “Yapmamız gerekenin kalbe ilk başta sahip olduğu özellikleri kazandırmak olduğunu düşündük. Bu yüzden o doğal yapıyı tekrar oluşturacak sıvı halde bir hücre dışı bir kardiyak madde geliştirdik” diye konuştu.

Christman ve ekibi, bu kalp onarım tekniğini bu yıl içerisinde Avrupa’da insanlar üzerinde denemek istiyor. Enjekte edilebilir hidrojel yine domuz kalbi dokusundan alınacak. Domuz kalbi kapakçıkları sıkça nakil yapılarak insan kalbi onarımında kullanılıyor.