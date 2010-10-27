-HASARLI EVİNİ HALATLA AĞAÇLARA BAĞLADI RİZE (A.A) - 26.10.2010 - Rize'nin Çayeli ilçesi Madenli beldesinde maden çıkartmak için yapılan patlatmalar nedeniyle evinde hasar oluşan kişi, evini çelik halatla ağaca bağladı. Beldede Kanadalı bir firma tarafından işletilen bakır madeninin üst kısmında bulunan Maden Mahallesi'ndeki bazı evlerde, maden çıkartmak için dinamit patlatılması sonucu duvar ve kolonlarda çatlaklar oluştu. Olaya tepki gösteren mahalle sakinleri, mahallenin girişine ''halatlarla bağlanmış hasarlı evlere gider'' tabelası koydu. Bazı vatandaşlar ise ''dikkat yoldan çıkmayın arazide kuyular var, düşebilirsiniz'' şeklinde yazılı afişler astı. Evinde hasar oluşan vatandaşların bazıları kütüklerle evini desteklerken, Ahmet Sarıoğlu ise evin kolonlarını, ağaca çelik halatla bağladı. Madenli Belediye Başkanı Mustafa Tüylüoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, madende yüzeye yakın yerlerdeki madeni çıkartmak için patlatılan dinamitler nedeniyle Maden Mahallesi'ndeki bazı evlerin hasar gördüğünü söyledi. Bu durum üzerine madeni işleten şirkete müracaat edildiğini anlatan Tüylüoğlu, ''Maden işleten firma da hasar tespiti için başka bir firma ile anlaştı. Bu firma şu anda hasar tespit çalışmalarını yapıyor. Bizden de 1 ay süre istediler. Bu süre 15 günü geçti'' dedi. Tüylüoğlu, mağdur olan ve evi kullanılamaz hale gelen vatandaşlara maden işleten firmanın yeni daire alacağını savunarak, ''Güçlendirme ile kurtarılacak evlere ise bu yönde işlem yapılacak. Gerekli incelemelerin yapılmasını bekliyoruz. Mahallede bazı arazilerde de çatlaklar var. Aslında bu arazilerin de satılması lazım. Firma bu yönde de teklif yaptı ama vatandaşlarımız arazilerini vermeyi kabul etmiyor. Bu yerlerde de ileride sorun olabilir'' diye konuştu.