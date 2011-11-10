-Hasar tespiti yarın başlayacak VAN (A.A) - 10.11.2011 - Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, ''Yarından itibaren ekipler Van'da, baştan sona hasar tespitine başlayacaklar'' dedi. Beşir Atalay ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Van'da dün meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem sonrası yıkılan Bayram Oteli'nin enkazından yaralı olarak çıkarılan Japon yardım kuruluşu gönüllüsü Miyuki Konnai'yi, kontrol için geldiği özel hastanede ziyaret etti. ''Geçmiş olsun'' dileğinde bulunan Atalay, depremzede Konnai ile tercüman aracılığıyla sohbet etti. Atalay, hastane çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, dünkü depremin ardından Van'da iki enkazda arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini hatırlatarak, ''Bizim de sürekli gözümüz kulağımız orada. Yaralılar değişik yerlerde tedavi altına alındı. Çalışmalar tüm yoğunluğuyla sürüyor'' dedi. Vatandaşların taleplerine değinen Atalay, şöyle devam etti: ''Çadır kentle ilgili vatandaşlarımızın talebi var. Çadır kentlerimizde yerimiz var. 3 ayrı yerde, 3 ayrı yeni çadır kent daha kuruyoruz. Vatandaşlarımıza bireysel olarak çadır veremiyoruz. Bunun sebebi de çadır kentler, vatandaşlarımız için daha sağlıklı ortamlar. Aileleri ile birlikte ısıtması olan çadırlarda misafir ediyoruz. Sıcak yemek servisi yapılıyor. Dolayısıyla ihtiyacı olan vatandaşlarımızın çadır kenti tercih etmelerini istiyoruz. Bu anlamda bir çadır sıkıntımız yok. Ama bireysel olarak herkes çadır talep etmekte. Temin etmekte, sayı olarak da doğrusu Kızılay imkanları ile yetersizlikler de oldu. Bunu da ifade etmek istedim. Hasarlı binalarla ilgili teknik boyutla ilgili, teknik adamlar bugün bir açıklama yaptı. Afet başkanı ve depremle ilgili uzman olanlar daha önceki hasar tespitle ilgili, otellerin durumu ile ilgili çalışmalar yaptılar. O teknik açıklamaları esas almak lazım. Biz de onların verdiği bilgileri kullanıyoruz.'' Bir gazetecinin, ''2. depremin ardından Van'da daha fazla binada hasar oluştu'' demesi üzerine Atalay, şöyle konuştu: ''Van'da ilk depremden sonra, Van, Erciş ve köylerde geçici bir hasar tespiti yapılmıştı. Buna 'ön hasar' diyoruz. Oturulmaz yerleri daha kısa sürede tespit ederek vatandaşların orada oturmamalarını esas alıyoruz. Kalıcı hasar tespitine bugün başlanacaktı. Artık onun bir anlamı kalmadı. Depremden sonra yeniden Van ilimiz için hasar tespiti yapılacak. Burada fazla hissedilmesinin sebebi ise merkezinin burası olması. Bu, bir artçı deprem değil, bu yeni bir deprem. Merkezi Van ve biraz daha yüzeye yakın. Dolayısıyla Van'da daha çok hissedildi. Yarından itibaren ekipler, Van'da baştan sona hasar tespitine başlayacaklar.'' Atalay ve Bakan Yıldız, daha sonra hastane bahçesinde kurulan çadırda tedavi altına alınan yaralıları ziyaret ederek, ''Geçmiş olsun'' dileğinde bulundu.