Hasankeyf’teki yıkıma suç duyurusu

Hasankeyf’teki tarihi yerleşim yerleri ve yapıları dinamitlerle tahrip eden kişiler ve sorumlular hakkında Batman Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunan hukukçular, acil olarak önleyici tedbirlerin alınmasını istedi.

Özgürlükçü Hukukçular Platformu (ÖHP), Batman’ın Hasankeyf ilçesindeki tarihi yerleşim yerleri ve yapıları dinamitlerle yıkarak tahrip eden kişiler ve sorumlular hakkında Batman Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu dilekçesinde, Hasankeyf’in Anadolu’da Ortaçağ’a ait bütünlüğü koruyabilen tek kent olma özelliğini taşıdığı hatırlatılarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 1978 yılında 1. Sit Alanı ilan edildiği hatırlatıldı.

Dilekçede yetkililerce ‘yapılacak çalışmalarda tehlike arz eden kayaların düşürüleceğinin’ söylendiği de anımsatılırken, tehlike arz etmeyen ya da düşme ihtimali olmayan kayaların da düşürülmeye çalışıldığı vurgulandı ve “Bu patlamalar diğer kayalarda da titreşimlere neden oldu ve kalenin doğal yapısının bozdu” denildi.

Dilekçede, “tarihi alanı tahrip eden kişilerin, sit alanı ve korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlığı olan Hasankeyf’in yıkılmasına, bozulmasına, tahribine, yok olmasına ve zarar görmesine kasten yol açarak suç işlediği” belirtildi.

Kanunların bu suçu işleyen kişiler hakkında cezai yaptırımlar düzenlediği belirtilerek, dilekçede şöyle dendi:

“12 bin yıllık tarihsel geçmişi, estetiği, etnolojik ve antropolojik bakımından istisnai evrensel değeri olan Hasankeyf’in dinamit tarzı patlayıcı veya herhangi farklı yöntemler ile yıkılmasına, bozulmasına, tahribatına, yok olmasına ve zarar görmesine sebebiyet verilmesine karşı tedbirlerin alınması ve aynı zamanda bu fiilleri işleyenler hakkında da cezai yaptırımların uygulanması yasal zorunluluktur.”