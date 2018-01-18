Hasankeyf'teki 5 eserin taşıma maliyeti 170 milyon lira

Arif ARSLAN- Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- BATMAN\'ın, Ilısu Baraj gölü altında kalacak tarihi ilçesi Hasankeyf\'te, 5 eseri taşıma maliyetinin 170 milyon lira olduğunu belirten DSİ 16\'ıncı Bölge Müdür Yardımcısı Muharrem Demir, \"Yıl sonuna kadar bu eserlerin tamamı taşınacak\" dedi.

Tarihi antik Hasankeyf ilçesinde geçen yılın Mayıs ayında yeni yerleşim birimine taşınan Zeynel Bey Türbe kümbetinde restorasyon çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu belirten DSİ 16\'ıncı Bölge Müdür Yardımcısı Muharrem Demir, taşınacak 5 eserin maliyetini de açıkladı. Dicle Nehri kıyısındaki Artuklu hamamının 2 bölüm halinde taşınacağını belirten Demir, “Artuklu hamamıyla birlikte İmam Abdullah Zaviyesi de iki parça halinde taşınacak. Orta kapının taşınma çalışmalarına da Şubat ayında başlanacak. Yıl sonuna kadar bu eserlerin kültür parkına taşınması planlanıyor. Bu eserlerin taşınmasına ilk etapta 86 milyon ayrıldı. İkinci etap çalışmalarıyla birlikte eserlerin toplam maliyeti 170 milyon liraya mal olacak\" dedi.

1 HAZİRAN\'DA SU TUTULACAK

Ilısu Baraj\'ında 1 Haziran 2018 tarihinde su tutulmasının da planlandığını anlatan Demir, \"38 köy ve 1 ilçenin su altında kalacağı 52 bin 619 dekarlık alana yaklaşık 842 milyon liralık ödeme yapıldı. Hasankeyf\'te su tutulma süresi 4-5 ayı bulacak. Ancak bu konuda kesin kararı bakanlık verecek. Yeni yerleşim birimindeki 710 konutun fiziki gerçekleşmesi de yüzde 60\'ı buldu. 1 Haziran\'da su tutulması durumunda Hasankeyf, 3-4 ayda sular altında kalacak\" diye konuştu.



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