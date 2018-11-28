Hasankeyf'te taşınma ihalesine Danıştay'dan ikinci iptal

Mehmet ÇINAR/BATMAN, (DHA)- BATMAN\'da Ilısu Baraj Gölü altında kalacak olan Hasankeyf\'teki tarihi eserlerin taşınması için Devlet Su İşleri\'nin (DSİ) yaptığı dört etap halindeki ihalelerden ilkinin ardından, Kızlar Camii\'nin (Eyyubi) taşınma işini kapsayan ikinci etap ihale de Danıştay tarafından iptal edildi.

DSİ Genel Müdürlüğü Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı\'nca, baraj suları altında kalacak olan 12 bin yıllık geçmişe sahip Hasankeyf\'teki tarihi eserlerin taşınması için ilk etabı 2017 yılında, üç etabı da 2018 yılında olmak üzere dört ihale gerçekleştirdi. 2017 yılında yapılan \'Hasankeyf\'te Bulunan Anıt Eserlerin Taşıma ve Koruma Yapım İşi\' hem mahkemelik hem de soruşturmaya konu oldu. Artuklu Hamamı, İmam Abdullah Zaviyesi, Hasankeyf Kalesi Orta Kapı ve Yamaç Külliyesi\'nin taşınma işi için yapılan ihale, 87.9 milyon TL ile ikinci en düşük teklifi veren Gökalp Proje firmasının itirazı üzerine Danıştay 14\'üncü Dairesi tarafından iptal edildi.

DİĞER İHALELERİN İPTALİ İÇİN DAVA AÇTI

Gökalp Proje, Kızlar Camii\'nin taşınması için yapılan ikinci ihaleyi, Süleyman Han Camii ve Koç Camii\'nin taşınacağı üçüncü ihaleyi ve El-Rızk Camii ve Mardinike Külliyesi\'nin taşınacağı dördüncü ihalenin iptali için de dava açtı. Davalardan biri daha sonuçlandı. Danıştay 13\'üncü Dairesi, 7 Mart 2018 tarihinde yapılan ve ER-BU İnşaat firmasının kazandığı \'Hasankeyf\'te Bulunan Anıt Eserlerin Taşıma ve Koruma Yapımı 2\'nci Etap\' ihalesi için iptal kararı verdi.

Danıştay 13\'üncü Dairesi iptal kararında, teklifin birim fiyatlı işlerde, proje kapsamında yer alan ve müstakil iş kalemi niteliği taşıyan her bir imalatın birim fiyat teklif cetvelinde miktarı ve ölçüsünün gösterilmesi ve birim fiyat tarifinde açıklanmasının zorunlu olduğuna hükmetti. İhaleyi kazanan firmanın birim fiyat cetvelinde, \'1. KEC-01\' numaralı Kızlar Camii Uygulama işleri kapsamında yapılacak imalatlar ile \'3. KEC-03\' numaralı iş kaleminde yapılacak yolun güzergahı, uzunluğu, niteliği hakkında belirleme yapılmadığı, ihale dokümanı arasında mahal listelerinin bulunmadığı, iş kalemleri bünyesinde yapılacak imalatların hangi kısımda ve ne miktarda yapılacağının belirlenmesi amacıyla hazırlanması zorunlu olan metraj listelerinin de yer almadığı görüldüğünden, ihalenin birim fiyat teklif usulüne uygun şekilde gerçekleştirilmediği belirtildi.

DİĞER İKİ İHALE DE DAVALIK

Diğer yandan Süleyman Han Camisi ve Koç Camisi eserlerinin taşınması işini kapsayan üçüncü etap ihale ile El-Rızk Camisi ve Mardınike Külliyesi eserlerinin taşınmasını içeren dördüncü etap ihalenin iptali için açılan davalar sürüyor.



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