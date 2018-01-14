Hasankeyf'te köylülerden yeni yerleşim yerine tepki

BATMAN, (DHA) - BATMAN\'ın tarihi ilçesi Hasankeyf\'i sular altında bırakacak Ilısu Barajı\'nın yapımı devam ederken, istimlak edilen Kesmeköprü köyü sakinleri, kendilerine önerilen yeni yerleşim yerine tepki gösterdi. Köylüler, Hkendileri için tahsis edilen bölgenin ise hem tarıma hem de hayvancılığa elverişli yer olmadığını söyledi.

Ilısu Barajı Göleti altında kalacağı için evleri ve arazileri istimlak edilen Kesmeköprü köyü sakinleri, yaşadıkları mağduriyeti düzenledikleri basın açıklamasıyla dile getirdi. Köy sakinleri adına konuşan Ömer Süzer, Kesmeköprü köylüleri için yeni bir yerleşim yerinin belirlendiğini fakat bu yerin kendileri için yeterli olmadığını dile getirerek, şunları söyledi:

\"Arazilerimiz kamulaştırıldı. Dönümü 900 ile 1500 lira arasında değişen fiyatlarla kamulaştırıldı. Bu fiyat bedava denilecek seviyede. Tüm arazilerimizi bizden aldıktan sonra şu an Hasankeyf\'in yeni yerleşim yerinde bizlere yer vermiyorlar. Tüm yetkililere bildirdiğimiz halde, yaşadığımız sorunlarla ilgili bir çözüm bulunamadı. Köydeki arazilerimizin tamamamı yeni Hasankeyf\'e devredildi. Köyümüz için arazi kalmadı. Bize bir köy kuracaklarını söyledi. Gösterdikleri yer 140 dönümlük bir alan. Bu 140 dönümün yarısı da kayalık. Yaşanabilecek bir alan değildir. Kuzeyimiz tamamen sarp dağlar, günemiz ise tamamen sudur. Yani bir dönümlük ekili bir arazi bile yok. Aynı zamanda hayvancılık yapılabilecek bir alan da yok. Biz bu köyde nasıl yaşacağız. Sesimizi kimse duymadı. Sayın Cumhurbaşkanı\'na sesleniyoruz, bizim mağduriyetimize bir el atsın, yardımcı olmasını istiyoruz. Köylümüz çok mağdur. Daha önce 60-70 dönüm arazi olanlar, Yeni Hasankeyf\'te 150 metrekarelik bir eve bile sahip olamıyor.\"

Kesmeköprü Muhtarı Metin Dezen ise yıllardır Hasankeyf halkıyla birlikte yaşadıklarını ifade ederek, \"Biz Hasankeyf halkıyla bir arada yaşamak istiyoruz. Her zaman iç içe yaşadık. Hasankeyf halkından ayrı yaşamak istemiyoruz\" diye konuştu.



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