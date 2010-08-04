T24 LogoT24 Logo
Yaşam

HASANKEYF'TE KAZILARA YENİDEN BAŞLANIYOR BATMAN (A.A)

04 Ağustos 2010 19:12

-HASANKEYF'TE KAZILARA YENİDEN BAŞLANIYOR BATMAN (A.A) - 04.08.2010 - Batman Üniversitesi Rektörü ve Hasankeyf Kazı Başkanı Prof. Dr. Abdüsselam Uluçam, 14 Temmuzda Hasankeyf'te kaya düşmesi sonucu can güvenliği gerekçesiyle durdurulan kazı çalışmalarının 5 Ağustosta yeniden başlayacağını bildirdi. Uluçam, yaptığı yazılı açıklamada, tehlike arz eden iç kale dışındaki eski kazı alanları ile kültürel varlıkların bulunduğu mekanların temizlik ve bakımının günlük olarak sürdürüleceğini belirterek, kazı çalışmalarına 120 işçinin katılacağını kaydetti. Kazı çalışmaları sayesinde, hem geçici olarak kapatılan iç kale dışındaki turistik mekanların gelen ziyaretçilere açılması, hem de Hasankeyf'te had safhaya ulaşan işsizlik sorununun çözülmesine de olanak sağlanmış olacağını belirten Uluçam, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: ''Hasankeyf'teki kazı çalışmaları 5 Ağustos itibariyle yeniden başlayacak. 8 Ağustosta da Kültür Bakanlığınca oluşturulan bilim komisyonu Hasankeyf'e gelerek, tehlike arz eden kayaç ve yapılarla ilgili araştırma yaparak acil önlem ve proje çalışmaları için gerekli incelemelerde bulunacak. 3'ü bakanlık görevlisi 7'si de konularında uzman bilim adamları 3 gün boyunca kayanın düştüğü olay mahallinde incelemeler yaparak çalışmalarını tamamlayacak.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24