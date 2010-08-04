-HASANKEYF'TE KAZILARA YENİDEN BAŞLANIYOR BATMAN (A.A) - 04.08.2010 - Batman Üniversitesi Rektörü ve Hasankeyf Kazı Başkanı Prof. Dr. Abdüsselam Uluçam, 14 Temmuzda Hasankeyf'te kaya düşmesi sonucu can güvenliği gerekçesiyle durdurulan kazı çalışmalarının 5 Ağustosta yeniden başlayacağını bildirdi. Uluçam, yaptığı yazılı açıklamada, tehlike arz eden iç kale dışındaki eski kazı alanları ile kültürel varlıkların bulunduğu mekanların temizlik ve bakımının günlük olarak sürdürüleceğini belirterek, kazı çalışmalarına 120 işçinin katılacağını kaydetti. Kazı çalışmaları sayesinde, hem geçici olarak kapatılan iç kale dışındaki turistik mekanların gelen ziyaretçilere açılması, hem de Hasankeyf'te had safhaya ulaşan işsizlik sorununun çözülmesine de olanak sağlanmış olacağını belirten Uluçam, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: ''Hasankeyf'teki kazı çalışmaları 5 Ağustos itibariyle yeniden başlayacak. 8 Ağustosta da Kültür Bakanlığınca oluşturulan bilim komisyonu Hasankeyf'e gelerek, tehlike arz eden kayaç ve yapılarla ilgili araştırma yaparak acil önlem ve proje çalışmaları için gerekli incelemelerde bulunacak. 3'ü bakanlık görevlisi 7'si de konularında uzman bilim adamları 3 gün boyunca kayanın düştüğü olay mahallinde incelemeler yaparak çalışmalarını tamamlayacak.''