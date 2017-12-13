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Hasankeyf'te 4 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı

BATMAN, (DHA)- BATMAN'ın Hasankeyf ilçesine bağlı 4 köy ve mezrada düzenlenecek operasyon öncesi, sivil vatandaşların zarar görmemesi için bugün saat 18

13 Aralık 2017 15:49

BATMAN, (DHA)- BATMAN\'ın Hasankeyf ilçesine bağlı 4 köy ve mezrada düzenlenecek operasyon öncesi, sivil vatandaşların zarar görmemesi için bugün saat 18.00\'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Hasankeyf ilçesi kırsalındaki 4 köy ve mezrada ilan edilen sokağa çıkma yasağıyla ilgili Batman Valiliği\'nce yapılan yazılı açıklamada, \"İlimiz Hasankeyf ilçesi Güneşli köyü, Kayıklı köyü, Kelekçi köyü ve Palamut köyü Keçili mezrasında bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanması, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 13 Aralık 2017 Çarşamba günü Saat 18.00 dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir\" denildi. 

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