Hasankeyf'in 6 yılı kaldı

Hasankeyf'de zamana karşı yarış

Tarkan'dan "Doğa"ya destek

Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, Ilısu Barajı yapım çalışmalarının tamamlanmasının ardından Hasankeyf bölgesinin su altında kalmasının 6 yılı bulacağını belirterek, "Bölgenin turizm merkezi haline gelmesini istiyoruz. Bu amaçla, yeni yerleşim yerine ilişkin projeyi 2 yılda bitirmeyi planlıyoruz" dedi.Eroğlu, tarihi Hasankeyf bölgesinin de su altında kalmasına neden olacak Ilısu Barajı yapım çalışmalarına ilişkin brifing almak için TOKİ'ye geldi. Brifing öncesinde TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar ile basın toplantısı düzenleyen Eroğlu, Ilısu Barajı çalışmaları hakkında bilgi verdi.Şimdiye kadar yüzlerce baraj yaptıklarını anlatan Eroğlu, Ilısu Barajı'nın bu çalışmalardan biri olduğunu söyledi. Barajın elektrik enerjisi üretimine büyük katkı sağlayacağını anlatan Eroğlu, hidroelektrik üretim çalışmalarının çevreci boyutunun da önemli olduğunu ifade etti.Konuyla ilgili tüm bakanlıklar ve kuruluşların temsilcileriyle toplantı yaparak, baraj inşaatı başlamadan önce bölgeye yönelik tüm planların tamamlandığını anlatan Eroğlu, bölgedeki mimari dokuya uygun bir inşaat tarzı benimsendiğini kaydetti. Eroğlu, şunları söyledi:"Hasankeyf, bölgenin turizm açısından yıldızı olacak. Tarihi eserler kurtarılıp iki ayrı müzede sergilenecek. Müzelerin biri kapalı biri açık olacak. Kapalı müzede küçük tarihi eserler, açık olanda ise büyük tarihi eserler sergilenecek. Barajın bir başka faydası da burada ortaya çıkıyor. Baraj inşaat çalışması sırasında toprak altında kalan çok sayıda eser de bulunacak."Su altında kalacak tarihi eserlerin ya taşınacağını ya da benzerlerini yapılarak müzelere konulacağını ifade eden Eroğlu, "Bu projeye, 25 milyon avro ayırdık. 54 milyon dolar da ilave kaynak ayırmak söz konusu" dedi."Yeni Hasankeyf'in ülkenin en güzel yerleşim alanı olacağını" ifade eden Bakan Eroğlu, bölgeye yakışır bir plan hazırlandığını söyledi. Eroğlu, "Kentin yeni yerleşim planında her şeyi düşündük. Kültür parkı olacak alan Sarayburnu'na benzeyecek. Stadyum, kapalı spor salonları, parklar bulunacak" diye konuştu.Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Eroğlu, bir soru üzerine, Hasankeyf'te oturanların istimlak bedellerinin ödeneceğini, evi kullanılmayacak durumda olan vatandaşlara ödenecek istimlak bedelinin TOKİ'ye yatırılacağını, kalan bedelin ise 15 taksite bölüneceğini bildirdi."Proje ne zaman tamamlanacak?' sorusuna Eroğlu, "Hasankeyf bölgesinin su altında kalması 6 yılı bulacak. Bölgenin turizm merkezi haline gelmesini istiyoruz. bu amaçla, yeni yerleşim yerine ilişkin projeyi 2 yılda bitirmeyi planlıyoruz" yanıtını verdi.