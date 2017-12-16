T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hasankeyf'e bağlı 5 köy ve mezradaki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

BATMAN, (DHA)- BATMAN'ın Hasankeyf ilçesine bağlı Güneşli, Kayıklı, Kelekçi, Palamutlu köyleri ile Keçili mezrası kırsal kesiminde düzenlenen operasyon nedeniyle 13 Aralık'ta ilan edilen sokağa çıkma sayağı dün saat 21

16 Aralık 2017 12:53

BATMAN, (DHA)- BATMAN\'ın Hasankeyf ilçesine bağlı Güneşli, Kayıklı, Kelekçi, Palamutlu köyleri ile Keçili mezrası kırsal kesiminde düzenlenen operasyon nedeniyle 13 Aralık\'ta ilan edilen sokağa çıkma sayağı dün saat 21.00\'dan itibaren kaldırıldı. 
Batman Valiliği, Hasankeyf ilçesine bağlı 4 köy ve 1 mezranın kırsal kesiminde düzenlenecek operasyon öncesi sivillerin zarar görmemesi için 13 Aralık\'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağı dün saat 21.00\'da kaldırıldığını açıkladı. Açıklamada, şöyle denildi:
\"İlimiz Hasankeyf İlçesi Güneşli Köyü, Kayıklı Köyü, Kelekçi Köyü ve Palamut Köyü Keçili Mezrası\'nda bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanması, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5 bin 442 Sayılı İl İdaresi Kanunu\'nun 11/C maddesi gereğince 13 Aralık 2017 Çarşamba günü saat 18.00\'dan itibaren başlatılan sokağa çıkma yasağı; 15 Aralık 2017 Cuma günü saat 21.00\'dan itibaren kaldırılmıştır.\"

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BATMAN DHA BATMAN HasankeyfGüneşli Kayıklı Kelekçi PalamutluKeçiliAralıkValiliği HasankeyfAçıklamadaHasankeyfGüneşli Köyü Kayıklı Köyü Kelekçi KöyüPalamut Köyü Keçili MezrasıSayılıKanunuCuma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24