Hasankeyf'e bağlı 5 köy ve mezradaki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

BATMAN, (DHA)- BATMAN\'ın Hasankeyf ilçesine bağlı Güneşli, Kayıklı, Kelekçi, Palamutlu köyleri ile Keçili mezrası kırsal kesiminde düzenlenen operasyon nedeniyle 13 Aralık\'ta ilan edilen sokağa çıkma sayağı dün saat 21.00\'dan itibaren kaldırıldı.

Batman Valiliği, Hasankeyf ilçesine bağlı 4 köy ve 1 mezranın kırsal kesiminde düzenlenecek operasyon öncesi sivillerin zarar görmemesi için 13 Aralık\'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağı dün saat 21.00\'da kaldırıldığını açıkladı. Açıklamada, şöyle denildi:

\"İlimiz Hasankeyf İlçesi Güneşli Köyü, Kayıklı Köyü, Kelekçi Köyü ve Palamut Köyü Keçili Mezrası\'nda bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanması, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5 bin 442 Sayılı İl İdaresi Kanunu\'nun 11/C maddesi gereğince 13 Aralık 2017 Çarşamba günü saat 18.00\'dan itibaren başlatılan sokağa çıkma yasağı; 15 Aralık 2017 Cuma günü saat 21.00\'dan itibaren kaldırılmıştır.\"