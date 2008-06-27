Hasankeyf'de zamana karşı yarış

Diyarbakır’ın Bismil İlçesi’nde 8 yıldır sürdürülen, Ilısu Barajı altında kalacak höyüklerdeki kurtarma kazıları bu yıl da sürecek. Diyarbakır Müze Müdürü Mehmet Bilici, Bismil ilçesinde Ilısu Baraj gölü altında kalacak 9 höyükte geçen sene çalışma yürüten 5 Türk ve 4 yabancı ekibin bu yıl da çalışmalarını sürdüreceğini bildirdi.



Hırbimerdan’da İtalyan arkeolog Nicola Laineri ve Körtiktepe’de Dicle Üniversitesinden Prof. Dr. Vecihi Özkaya başkanlığındaki kazıların 1 Temmuz 2008 tarihinde başlayacağını belirten Bilici, Kenantepe’de ABD’li arkeolog Bradley Parker, Ziyarettepe’de ABD’li arkeolog Timothy Mathney, Aşağı Salat’ta Japon arkeolog Yutaka Miyake, Hakemi Use’de Doç. Dr. Halil Tekin, Yukarı Salat’ta Doç. Dr. Tuba Ökse, Kavuşantepe’de Doç. Dr. Gülriz Kosbe ve Müslümantepe’de Yrd. Doç. Dr. Eyüp Ay başkanlığındaki kazı çalışmalarının Temmuz ayı ortasında başlayacağını bildirdi. Bilici, İtalyan arkeolog Nicola Laineri ve ekibinin Hırbimerdan çevresinde yüzey araştırması yapacağını sözlerine ekledi.



Ilısu Barajı inşaatının başlaması durumunda Hasankeyf’in yanı sıra su altında kalacak Diyarbakır’ın Bismil ilçesindeki bazı höyüklerde, tarihi kültür varlıklarının kurtarılması amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ortadoğu Teknik Üniversitesi ve DSİ arasında protokol imzalanarak, 2000 yılında kazılara başlanmıştı.

