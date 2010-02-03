Hasankeyf yakında sular altında

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Peki 100 yıl sonra o eseler ne olacak?

Dünyanın dört bir yanında turist akını var

Tüm dünyadan gelen yoğun tepkilere rağmen baraj projesinden vazgeçilmeyen Hasankeyf'le ilgili "Kültür Varlıkları Koruma ve Müzeler Genel Müdürü"nün açıklamaları şaşkınlık yarattı. Genel Müdür Ökkaş Dağlıoğlu, dünyanın en önemli tarihi eserleri, kültür mirası arasında gösterilen Hasankeyf için, ''Hasankeyf'te su altında kalacak taşınabilir eserleri çıkarıyoruz. Taşınamayacak eserleri de onardıktan sonra ambalajlayıp gelecek nesillere ulaştırmak üzere su altında bırakacağız'' dedi.Dağlıoğlu, Ilısu Barajı göl alanında kalacak olan Hasankeyf'te taşınabilir tarihi eserlerin göl alanı dışına çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.Ilısu Barajı göl alanında kalan korunabilir tüm eserlerin, mimari, rölöve, restorasyon ve güçlendirme projelerinin yapıldığını belirten Dağlıoğlu, şunları söyledi:''Bilim kurulumuz bu eserleri yerinde inceleyecek. Taşınacak ve taşınmayacak eserlerin adedini belirleyecek. Taşınacaklar, belirli bir metotla taşınacak. Yerinde kalacak eserlerde, güçlendirme ve onarım çalışmalarının ardından uzun ömürlü özel bir naylonla su ve hava geçirmeyecek şekilde vakumlanıp su altında bırakılacak. Bu ambalaj yöntemi ile bu eserler en az 100 yıl su altında korunmuş olacak. Böylece bu eserlerde aslına uygun şekilde bozulmadan gelecek nesillere aktarılmış olacak. Ilısu Barajı göl alanında kalacak tüm eserlerin değerlendirilmesi için bölgede faaliyet gösteren birçok kazı ekibi, 12 ay kesintisiz çalışmalarını sürdürüyor.''Dağlıoğlu, Ilısu Barajı göl alanında kalan eserlerin tüm dünyanın ilgisini çektiğini, bu ilginin Hasankeyf'e gelen yerli ve yabancı turist sayısını ciddi şekilde artırdığına dikkati çekti.Bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin konaklama ve rehber sorunlarının bulunmadığını ifade eden Dağlıoğlu, ''En iyi korunan eserler, su altında korunan eserlerdir. Çünkü, bu eserler hiç bir şekilde bozulmuyor ve çalınma riski de bulunmuyor'' diye konuştu.10 bin yıllık şehir sular altına gömülecekEski şehrinin tarihi, 10.000 yıl öncesine kadar giden Hasankeyf, 1981 yılında doğal koruma alanı ilan edilmiştir.Hasankeyf'i 1232 yılında Artuklular'dan alan Eyyubiler, henüz bölgeye tam hakim olamadan Moğol istilasi ve harabiyeti ile karşılaştı. Birçok yerleşim yeri gibi burası da altüst oldu.Eyyubiler, Moğol şokunu atlattıktan sonra 14. yüzyıl başlarından itibaren Hasankeyf'i yeniden imar etmeye başladı. Özellikle bugün Hasankeyf'te bulunan birçok eserde imzası bulunan Eyyubiler'in, Sultan Süleyman zamanında bu imar faaliyeti zirveye ulaştı. Eyyubiler, 1515 yılında burayı Osmanlılar'a bıraktı.