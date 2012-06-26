Rio+20 Dünya Zirvesi’nin hayal kırıklığıyla sonuçlanması bir kampanyanın doğmasına neden oldu. Sivil toplum kuruluşları ve barajlardan etkilenen toplulukların bir araya getirerek oluşturdukları dayanışma gurubu Hasankeyf ve Amazon için ortak kampanya başlatacak.

Doğa ve insan yaşamında geri dönülmez yıkımlara neden olan büyük barajlara karşı birlikte mücadele etme kararı alan baraj karşıtları ve sivil toplum örgütleri bundan sonra "Damocracy" adlı kampanya altında Hasankeyf ve Amazon ormanları için birlikte mücadele edecek.

Küresel ölçekte yürütülecek kampanyada Doğa Derneği, Amazon Watch, Rivers International ve çok sayıda Brezilyalı topluluk ile gönüllüler ve dünyanın çeşitli ülkelerinden aktivistler yer alıyor.

Büyük barajların durdurulması için dünya kamuoyunu harekete geçirmeyi hedefleyen "Damocracy" kampanyası, aynı zamanda barajların doğaya, kültüre ve insanlara etkisine dikkat çekmeyi amaçlıyor. Dünyanın akciğerleri Amazon’un önemli bir bölümünü tehdit eden Belo Monte ve medeniyetin beşiği Dicle Vadisi'yle birlikte Hasankeyf’i yok edecek Ilısu Barajı küresel kampanyanın odağını oluşturuyor.

Amazon Ormanları ve medeniyetin beşiği Dicle Vadisi...

Bir avuç kazanç uğruna şirket ve devletlerin, Rio+20 zirvesinde barajları dünyanın önüne “yenilenebilir enerji’’ adı altında “yeşil ekonomi”nin bir parçası olarak sunma niyetinde olduklarını belirten Doğa Derneği Başkanı Güven Eken, “Doğanın ve insan yaşamının geleceğini tehlikeye atan devlet ve şirketlerin yıkıcı baraj politikalarına karşı dünya halklarıyla birlikte mücadele etme kararı aldık. Bu mücadelenin adı "Damocracy" olacak. Dünyanın akciğerleri Amazon Ormanları ve medeniyetin beşiği Dicle Vadisi için pek çok sivil girişim ortak mücadele edecek” dedi.