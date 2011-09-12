'Hasankeyf koruma altında değil'

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“Hasankeyf'i ve tarihimizi biz koruruz.” diyen Eroğlu'nun bilimi dikkate almayarak halkı yanılttığını belirten, Doğa Derneğin Genel Müdürü Engin Yılmaz, “Bilime aykırı hareket eden bir bakan, Hasankeyf'in doğasını ve tarihini nasıl koruyabilir ki? Ne yazık ki, Ilısu baraj projesi, Hasankeyf'i ve Dicle Vadisi’ni sular altında bırakacağı için UNESCO’nun 10 dünya mirası kritrinden 9’unu taşıyan yeryüzündeki tek alanı tehdit etmektedir. UNESCO’yu UNICEF sanarak “UNICEF raporu fiyaskodur” diyen Bakan Eroğlu’nun bilme ve Hasankeyf’in gerçeklerine ilgisi ve ciddiyeti ortadır” dedi.Ilısu baraj projesinin iptali için açılan davada 3 Haziran 2011 tarihinde hazırlanan bilirkişi raporunda bölgedeki kültür varlıklarının taşınmasına dair hiçbir çalışma olmadığı görüldüğünü ifade eden Doğa Dereği Genel Müdürü Engin Yılmaz, bilimsel gerçeklerin aksine Hasankeyf'i “bohçalayıp” taşımanın mümkün olduğunu iddia eden Bakan Eroğlu’naİstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Restorasyon Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, Hasankeyf'in ulusal ve uluslarası öneminin bilimsel olarak kanıtlandığı halde hala Ilısu baraj projesinin iptali ya da revizyonunun gerçekleşmediğine dikkat çekti. Ahunbay, Hasankeyf’in, 1. Derece Sit alanı olduğuna ve yerinde korunması için zorlayıcı koşullar söz konusu olduğuna söyledi.ICOMOS (Uluslarası Anıtlar ve Sitler Konseyi) Türkiye 2. Başkanı Prof. Dr. Cevap Erder ise “Hasankeyf bugün yerinde korunması gereken dünya miraslarından bir tanesidir. Bir binanın dahi yerinden oynatılarak korunmasının mümkün olmayacağı uluslar arası bilim camiasında kabul edilmiştir.” sözleriyle Hasankeyf’in taşınamayacağına vurgu yapıyor.