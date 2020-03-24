Hasankeyf Koordinasyonu: Yerine kayyım atanan eş başkanlar Ilısu Barajı'nın tahribatına dikkati çekiyordu

Hasankeyf Koordinasyonu Batman Belediyesi’ne kayyım atanmasının ardından yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Kayyım atamaları, Ilısu Barajı ve HES projesiyle doğrudan ilişkili" denildi.

Batman Belediyesi'ne kayyım atamasına yönelik tepkiler devam ediyor. Hasankeyf Koordinasyonu da "Hukuksuz kayyım atanmasının Ilısu Barajı ve HES projesiyle de doğrudan ilişkili olduğu ortadadır. Daha önceki kayyım atamaları sonrasında ortaya çıkan tahribat, bunun göstergesidir" diyerek karara tepki gösterdi.

"Eş başkanlar Ilısu'nun tahribatına dikkat çekiyordu"

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, Diyarbakır Silvan, Eğil, Lice, Ergani ve Batman Belediyesi başta olmak üzere 8 belediyeye daha kayyım atanmasına ilişkin açıklama yapan Hasankeyf Koordinasyonu, "Batman Belediyesi Eş Başkanları,Ilısu projesinin ortaya çıkaracağı tahribatın farklı bir boyutuna dikkat çekmekteydi" dedi.

"Kayyım salgın ortamında halkın suya ücretsiz ulaşım hakkına saldırıdır"

Açıklamada Batman Belediyesi’nin su faturalarının ödenmesini erteleme kararından sonra kayyım atandığına dikkat çekildi ve "Bu, salgın ortamında halkın suya ücretsiz erişim hakkına da saldırıdır. Kayyım kararı geri çekilmelidir" denildi.