Hasankeyf kazıları tekrar başlıyor

Ilısu Barajı altında kalacak olan Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesindeki kazı çalışmaları mayıs ayında başlayacak.



Hasankeyf Kazı Ekibi Başkanı ve Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdüsselam Uluçam, yaptığı açıklamada, kazı çalışmalarının mayıs ayında başlayarak ekim ayına kadar süreceğini bildirdi.



Prof. Dr. Uluçam, Hasankeyf kurtarma kazısı konusunda ödenek sıkıntısı çekmediklerini belirterek, "Bu yıl kazı için Başbakanlık GAP İdaresinden 1 milyon 250 bin ve DSİ'den 400 bin TL ödenek ayrıldı" dedi.



Bu yıl yapılacak kazı çalışmalarını Artuklu Köşkü, Selahiye Bahçeleri içindeki Haydarbey Zaviyesi, kale başındaki Büyük Saray ve Höyük'te yapacaklarını ifade eden Uluçam, kazı çalışmalarına 12 öğretim görevlisi, 22 doktora ve yüksek lisans öğrencisi, 80 lisans öğrencisi ve 150 işçiyle sürdürüleceğini ifadeetti.



Prof. Dr. Uluçam, Hasankeyf'teki çalışmaları kapsamında bu yıl ilk defa bir höyükte de kazı yapacaklarını belirterek, höyük kazısına Ege Üniversitesi'nden Prof. Dr. Gülriz Kosbe ile Prof. Dr. Hayat Erkanal'ın yer alacağını söyledi.



Zeynelbey Türbesi sağlamlaştırılacak



Bu yıl destekleme projesini Zeynelbey Türbesi'nden başlattıklarını kaydeden Prof. Dr. Abdüsselam Uluçam, Zeynelbey Türbesi için malzeme analizi yapıldığını ve askıya alma projesini uygulamaya başladıklarını belirtti.



Hasankeyf'teki arkeolojik kazıların ne zaman biteceğine dair bir tarih vermenin mümkün olmadığına değinen Uluçam, baraj yapımı konusuyla ilgileri bulunmadığını belirterek, "Baraj yapımı hükümetin ve devletin sorunudur. Biz burada Hasankeyf'in kültürünü ve tarihi dokusunu ortaya çıkarmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

