Hasankeyf için UNESCO'ya mektup

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‘Tahıl buradan Dünya'ya yayıldı'

UNESCO’ya mektup: Hasankeyfi dünya mirası kapsamına alın

Ilısu Baraj Gölü’nün kapsayacağı Dicle vadisinin 200 kilometrelik alanını, Doğa Derneği Genel Başkanı Güven Eken ile birlikte 4 günde dolaşan UNESCO Ulusal Komite Üyesi Alman arkeolog Prof. Dr. Michael Succow, uzun süredir gelmek istediği bölgeyi görmekten mutlu olduğunu ifade etti. Dünyanın en eski noktasına gelmenin sevinci ve heyecanı içinde olduğunu belirten Prof. Dr. Succow, “Buradaki iki yerden çok etkilendim. Kültürel peyzaj alanı ve Hasankeyf’i görmek inanılmaz anılarımdan biri oldu. 8 bin yıllık geçmişin izinin olduğu yerleri görmek en büyük hayalimdi. Hiçbir yerde binlerce yıl öncesinde yaşamın olduğu mağaraları görmemiştim. Ayrıca en çok etkilendiğim bitki örtüsü oldu. Meşe ağaçlarından Fırat kavaklarının son ormanını da burada görmek beni oldukça etkiledi” dedi.Tahılgiller grubundaki yulaf ve çavdarın anavatanının Dicle Vadisi olduğunu belirten Prof. Dr. Michael Succow , “Bu bitkiler bütün dünyaya buradan yayıldı. İnsanlığın eski ayak izleri ve el değmemiş doğal bitkilerini yan yana gördüm. Burası benzersiz bir coğrafya. Bütün insanlık için doğal alanı sular altında bırakmak büyük bir yanlışlık olur. Birçok ülkede görmediğimiz baraj yoğunluğu nedense Türkiye’de var. Bu herhalde Türkiye’ye özgü gibi bir şey” diye konuştu. Fırat’ta doğal bitki örtüsünden eser kalmadığını gördüğünü belirten Prof. Dr. Succow, “Doğal alanlara tüm dünyanın ihtiyacı var. Bu doğal alanlar dünyada azalıyor. Bu nedenle insanlığın sıkı korunması gereken bu yerleri sahiplenmeliyiz. Son 20 yıldır UNESCO ile birlikte dünyadaki doğal alanların belirlenmesi için mücadele veriyorum. Çin, Japonya ve birçoğu, bu doğal alanlardan habersiz. Şimdi tüm ülkeler yeni doğal alanların oluşturulmasını istiyor” dedi.Kazakistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Kırgızistan ve diğer Türki cumhuriyetlerdeki doğal alanlarının korunmasına yönelik çalışma başlattığını kaydeden Prof. Dr. Michael Succow, şunları söyledi:“Burada gelecekte sağlıklı organik ürünler yetişecek. 20 yıldır UNESCO’ya çalışıyorum. Benim için böyle bir yerde Hasankeyf ve Dicle’yi UNESCO kapsamına aldırmak bir görevdir. Alınması için de mücadele vereceğim. Hasankeyf ve Dicle vadisinin UNESCO’ya alınmasıyla birlikte bütün insanlar bu coğrafyaya akın edecek. Umarım Türkiye ileride AB’ye tam üye olduğundan bu dünya mirası da kriterlerden biri olacak. UNESCO’nun burayı dünya mirası kapsamına alması için mektup yazacağım."