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Çevre

Hasankeyf, 'En Tehlikede Olan 7 Kültür Mirası'nda

Listede Ererouyk, Ani Pemza, Patarei Deniz Kalesi, Clbert Swing Köprüsü, Kampos ve Padua San Antonio Manastırı da bulunuyor

16 Mart 2016 16:32

Baraj ve hidro-elektrik santral (HES) nedeniyle sular altında kalacak Hasankeyf Antik Kenti ve çevresi, 2016 Avrupa’nın 'En Tehlikede Olan 7 Kültür Mirası'na seçildi.

Bianet’in haberine göre, Batman il sınırında Dicle nehri kenarında bulunan Hasankeyf, Ilısu Baraj ve Hidroelektrik Santralı Projesinin doğrudan tehdidi altında. İnşaatı süren projenin tamamlanması halinde, tarihi kent sular altında kalacak ve arkeolojik kalıntılarının çoğu da tahrip olacak.

Avrupa’nın başta gelen kültür mirası kuruluşu olan Europa Nostra ile Avrupa Yatırım Bankası Enstitüsü (EIBI), İtalya, Venedik’teki Ateneo Veneto’da düzenlenen halka açık bir etkinlikte listeyi ilan etti.

Hasankeyf, Hasankeyf Matters ve Hasankeyf’i Yaşatma Girişimi’nin de desteğiyle Kültür Bilinci Vakfı tarafından listeye aday gösterilmişti.

Listedeki diğer altı yer şöyle: Ermenistan’daki Ererouyk arkeolojik sit alanı ve Ani Pemza köyü, Estonya, Tallinn’deki Patarei Deniz Kalesi, Finlandiya’daki Helkinski-Malmi Havalimanı, Fransa, Dieppe’deki Colbert Swing Köprüsü, Yunanistan, Sakız’daki Kampos, İspanya, Extremadura’daki Padua San Antonio Manastırı.

Yapılan basın açıklamasında, seçilen yerlerin kaynak veya uzman personel yokluğundan ya da ihmal veya kötü planlamadan dolayı ciddi tehlike altında olduğuna ve acilen önlem alınması gerektiğine dikkat çekildi.

Europa Nostra ile Avrupa Yatırım Bankası Enstitüsü, önümüzdeki aylarda, bazı başka ortaklarla ve aday belirleyicilerle birlikte, seçilmiş olan 7 yeri ziyaret edecek ve konunun başlıca ilgilileri ile görüşecekler. Kültür mirası ve finans uzmanları teknik konularda danışmanlık edecek, olası fon kaynaklarını tespit edecek ve yaygın destek sağlamak için çaba gösterecekler.

Europa Nostra’nın Başkanı Plácido Domingo şöyle konuştu:

“Bu liste ile, Avrupa’nın kültür ve doğa mirasının en nadide öğeleri arasında yer alan ve geri dönüşü olmayacak şekilde kaybolma tehlikesi içinde bulunan yerlere dikkat çekilmektedir. Söz konusu sitlerin yerli halkı ortak kültürümüzün birer tanığı olan bu kültür miraslarını korumak konusunda kararlıdırlar ve bu yönde büyük bir çaba göstermektedirler ancak yaygın desteğe ihtiyaçları vardır. Europa Nostra adına, kamusal olsun özel olsun, konuyla igisi olan bütün ulusal ve Avrupalı tarafları, bu sitlere parlak birer gelecek sağlamak için güçlerini birleştirmeye davet ediyorum."

'En Tehlikede Olan 7 Kültür Mirası' programı, 2013 Ocak ayında Europa Nostra tarafından, fon sağlayan ortak olarak EIB Enstitüsü ve ikinci ortak olarak Avrupa Kalkınma Bankası Konseyi ile birlikte başlatıldı.

2016 Avrupa’nın En Tehlikede Olan 7 Kültür Mirası, tarih, arkeoloji, mimari, koruma, proje analizi ve finans konularının uzmanlarından oluşan bir panel tarafından yapılan ön elemeden kalan 14 kültür mirası arasından Europa Nostra Kurulu tarafından seçildi. 

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