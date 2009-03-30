Hasandede'de oylar kaçırıldı





Kırıkkale'nin Hasandede Beldesi'nde seçim sandıklarından çıkan oyların bir bölümü sayım sırasında kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından kaçırıldı.





Sandıkların sayımı sırasında kimliği tespit edilemeyen 1 kişinin okula gelerek seçmenlerin kullandığı oy pusulalarını avuçlayıp kaçtığı belirlendi. Bu kişinin kaçarken bazı oy pusulalarını yırrttığı öne sürüldü. Jandarmanın takibi sonucu kısa sürede yakalanan bu kişi gözaltına alındı. Kırıkkale'deki oy verme sırasında çeşitli suçlardan aranan 14 kişi de yakalanarak gözaltına alındı.









