-Hasan Tahsin'in gazetesi kitaplaştı İZMİR (A.A) - 14.10.2011 - İzmir'de işgalcilere karşı ilk kurşunu sıkan gazeteci Hasan Tahsin'in yayımladığı ''Hukuk-u Beşer'' gazetesinin bütün nüshaları Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM) tarafından Osmanlıca'dan Türkçe'ye çevrilerek kitap haline getirildi. APİKAM Müdürü Oktay Gökdeniz, İzmir'in tarihsel ve kültürel hafızasına katkı sağlayacak eserleri bugünün Türkçesine çevirdiklerini, bu çerçevede Hukuk-u Beşer gazetelerini kitap haline getirdiklerini söyledi. Hasan Tahsin'in gazeteye ''İnsan Hakları'' ismini vererek hak ihlallerinin önemini vurguladığını, başlığın yanında gazetenin ismini Fransızca da yazdığını belirten Oktay Gökdeniz, şunları söyledi: ''Hasan Tahsin'in İzmir ve Türkiye tarihi için simge olan, mütareke döneminde İzmir'de yayımladığı Hukuk-u Beşer gazetesini günümüz Türkçesine çevirerek okuyucularla buluşturduk. Amacımız Hasan Tahsin'in tarihsel kişiliğini anlatmak ve Hasan Tahsin'i milli mücadele dönemindeki rolünü ortaya çıkarmaktı. Hasan Tahsin, 1918 yılında mütareke döneminde İzmir'e geldi ve kısa sürede İzmir'in fikir hayatında önemli rol oynadı. Hukuk-u Beşer gazetesi yayımlandı. Emperyalist işgallere karşı direnişi örgütlemeyi amaçlamıştı. Çıkardığı gazete ile Türklerin haklı sesini dünya kamuoyuna duyurmak istiyordu.'' Gazetenin 5 Kasım 1918'den, 4 Mayıs 1919'e kadar 155 sayı yayımlandığını anlatan Gökdeniz, şunları söyledi: ''15 Mayıs 1919'da Yunan ordusunun İzmir'i işgal etmesi üzerine saat kulesi önünde ilk kurşunu işgalcilere karşı sıkarak Anadolu kurtuluş hareketinin ilk kıvılcımını oluşturan Hasan Tahsin'in gazetesinin orijinal nüshaları İzmir Milli Kütüphane'de bulunuyor. Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi olarak bu nüshaları günümüz Türkçesine çevirdik. Hasan Tahsin'in tarihsel kişiliği ve mütareke döneminin ayrıntılarının yer aldığı gazeteyi okuyucularla buluşturduk. Hasan Tahsin yazılarında mütareke dönemini, Osmanlı İmparatorluğu'nun içinde bulunduğu durumu, dağılma dönemini anlatıyor. Milli mücadeleyi oluşturmak içini İzmir'de kamuoyu oluşturmaya çalışıyor.'' Oktay Gökdeniz, Hukuk-u Beşer'in günlük yayımlandığını ve önemli sayıda abone sayısına ulaştığını kaydetti. Kitabın APİKAM Kent Kitaplığı dizisinin 69. kitabı olarak bin adet basıldığı bildirildi.