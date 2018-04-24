Hasan Sayyıdan: "Aldığımız dereceden çok memnunuz"

Görme Engelli Kadın Judo Milli Takımı, dünya üçüncüsü oldu

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)

Antalya\'da Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonunca (IBSA) düzenlenen Judo Dünya Kupası sona erdi. Bireysel yarışlarda Türkiye kadınlarda 4 bronz madalya kazanırken kadın milli takım ise turnuvayı 3\'üncü sırada tamamladı. Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, “Bu demek oluyor ki kadınlarımız daha başarılı bu sporda” dedi.

Antalya’da Görme Engelliler Judo Dünya Kupası’nda iki gün boyunca süren müsabakalar tamamlandı. 10 bin kişilik kapalı spor salonunda gerçekleştirilen turnuvaya 36 ülkeden 300 sporcu katıldı. Judo Dünya Kupası\'nda millileri 23 sporcu temsil etti. İlk sırayı alanın bin dolar, ikinciye 500 dolar ve üçüncü olan sporcuların ise 300 dolar alacağı turnuvada kazananlar da belli oldu. Bireyselde ve takım yarışlarında milli kadın sporcuların başarısı ön plana çıktı. Bireysel yarışlarda kadınlarda 48 kiloda Ecem Taşın, 57 kiloda Zeynep Çelik, 63 kiloda Duygu Çete Artar ve 70 kiloda Raziye Uluçam bronz madalyanın sahibi oldu.

Takım sıralamasında ise erkeklerde Güney Kore şampiyon olurken, Özbekistan ikinci oldu. Rusya ve İran ise üçüncülüğü paylaştı. Kadınlarda birinciliği Güney Kore alırken, Özbekistan ikinciliği elde etti. Rusya ve Türkiye ise üçüncü oldu.

\"KADINLARIMIZ DAHA BAŞARILI\"

Turnuvayı değerlendiren Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, aldıkları derecelerden memnun olduklarını kaydetti. Madalya kazandıkları müsabakalarda judoda isim yapmış başarılarını kanıtlamış ülkelere karşı mücadele ettiklerini vurgulayan Sayyıdan, “Bireyselde 4 bronz madalya aldı kadın millilerimiz. Yine kadınlarımızın takımı takım yarışlarında 13 ülke arasından 3’üncü oldu. Bu demek oluyor ki kadınlarımız daha başarılı bu sporda” dedi.

\"ÇITAYI YÜKSELTTİNİZ DEDİLER\"

Başkan Sayyıdan, yabancı delegasyon üyeleri ile yaptıkları görüşmelerde Türkiye’nin organizasyonuyla ilgili çok sayıda teşekkür aldığını da anlattı. Engelliler için her şeyin düşünülmüş olduğu yönünde olumlu eleştiriler aldıklarını vurgulayan Sayyıdan, “Türkiye’nin yaptığı organizasyonun mükemmel olduğunu söylediler. Görselliği ön planda tutmakla birlikte engelli sporcular için alt yapıların oluşturulduğunu gördüklerini söylediler. Bizlere ‘Çıtayı yükselttiniz’ dediler. Biz bu türden büyük organizasyonları yapabiliriz bunu gösterdik” diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Müsabakalardan detay

- Salondaki hakem heyetinden detay

- Seyircilerden detay

(FOTOĞRAFLI)