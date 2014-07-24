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Hasan Şaş ve Sevcan Orhan birlikteliğinden ilk fotoğraf

Galatasaray'ın eski yardımcı antrenörü Hasan Şaş, 14 Şubat’ta 11 yıllık eşi Sibel Şaş’tan tek celsede boşanmıştı

24 Temmuz 2014 10:58

Galatasaray'ın eski yardımcı antrenörü Hasan Şaş ile Sevcan Orhan’ın, 5 aydır herkesten gizledikleri birlikteliğin ilk fotoğrafı ortaya çıktı.

Hasan Şaş, 14 Şubat’ta 11 yıllık eşi Sibel Şaş’tan tek celsede boşanmıştı. Hasan Şaş, bir ay sonra Sevcan Orhan’la birlikte olmaya başlamıştı.

Hürriyet'ten Arzu Akbaş Zor'un haberine göre, boşanmadan bir hafta önce ortak arkadaşları aracılığıyla tanışan ancak birlikteliklerine mart ayında başlayan çiftin evlilik hazırlıkları yaptığı konuşuluyor. İki çocuk babası Hasan Şaş’ın Sevcan Orhan’la yaşadığı ilişki nedeniyle eşinden boşandığı ileri sürülmüştü.

Ancak Şaş, avukatı aracılığıyla haberin çıktığı yayına 10 bin liralık manevi tazminat davası açmış “Boşanma sebebi kesinlikle Sevcan Orhan değildir” demişti. Sevcan Orhan da bir evliliğin bitmesine neden olduğu iddiasıyla kişilik haklarına hakaret edildiği gerekçesiyle aynı yayına 10 bin liralık tazminat davası açmıştı.

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