Hasan Şaş: Taktik disiplinden kopan oyuncuları bir araya getiremezseniz facia olur

Galatasaray, Balıkesirspor maçını değerlendiren Hasan Şaş, sarı-kırmızılıların 3-0'dan sonraki performansına dikkat çekti.

Futbolun ciddi bir iş olduğunun alını çizen, Şaş, "Galatasaray, Eskişehirspor maçından ders almamış. O maçta da Eskişehirspor oynadı. Hamza hoca futbolcular üzerindeki disiplinini tekrar tekrar düşünmesi lazım"dedi.

Ntvspor'da konuşan Şaş, "Skor 3-0 olduktan sonra Galatasaray'lı futbolcular kendileri tatmin etmeye başladı. Bu çok ciddi bir durum. Çok önemli bir maçta taktik disiplinden kopan oyuncuları bir araya getiremezseniz facia olur" diye konuştu.