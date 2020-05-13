Hasan Şaş sordu, Fatih Terim sessiz kaldı; istifa kararını böyle geldi!

Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim'in ekibinden istifa eden Hasan Şaş olayının yankıları sürüyor. Terim, Şaş ve Ümit Davala arasındaki gerginliğin, kulübün medya sorumlusu Hande Sümertaş'ın görevine son verilmesine dayandığı iddia edildi.



Sözcü'nün haberine göre; Fatih Terim'in, medya sorumlusu Hande Sümertaş'ın ardından Şaş ve Davala'yla da çalışmak istemediğini söylediği ileri sürülmüştü. Şaş, bu duyumlar üzerine önceki gün Florya'da yapılan idman öncesi Terim'in yanına gitti.

Fatih Terim sessiz kaldı

Yardımcı antrenör Hasan Şaş, "Hocam basında yazılan ve kulağıma gelen duyumlar doğru mu?" diye soru yöneltti. Fatih Terim, sessiz kalmayı tercih edince Hasan Şaş, istifa etmeyi kafasına koydu.

Ümit Davala da ayrılacak

Öğlen saatlerinde sosyal medya hesabından kendi isteğiyle görevi bıraktığını açıklayan deneyimli antrenörün ayrılığı, kulübün resmi açıklamasıyla kesinleşti. Bu durumdan çok rahatsız olan Ümit Davala'yla da yolların ayrılması an meselesi.



Şaş, Denizlispor maçındaki saldırı sonrası yönetimin sessiz kalmasıyla istifa etmişti. Ancak Terim'in kendisine destek vermesiyle görev geri dönmüştü.

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