Hasan Şaş: Herkes o kupaları kazanınca, bizimle boy ölçüşebilir

Galatasaray'ın eski yıldızlarından Hasan Şaş, sarı-kırmızılıların Türkiye'nin bir numaralı kulübü olduğunu belirterek, "Herkes o kupaları kazanınca bizimle boy ölçüşebilir" diye konuştu.

Galatasaray Kulübü tarihinde önemli yer tutan futbolcuların giydikleri formalar, yeniden sarı-kırmızılı taraftarların beğenisine sunuldu. Türk Telekom Arena'da gerçekleşen “Tarih Yazan Formalar” lansmanında, Cevad Prekazi, Ergün Penbe, Hasan Şaş ve Necati Ateş'in bir zamanlar terlettikleri formalar tanıtıldı.

Hasan Şaş: Galatasaray, Türkiye'nin 1 numaralı kulübüdür

Hasan Şaş ise, böyle büyük bir kulüpte oynamanın kendisinin en büyük hayali olduğunu söyleyerek, “Küçükken de beni Galatasaray'ı yapan Prekazi idi. Ona hayranlığımı hiçbir zaman gizlemedim. O günden bu güne hala heyecanımı yaşıyorum. Bu kulübün bir parçası olmaktan gerçekten büyük gurur duyuyorum. Galatasaray Türkiye'nin bir numaralı kulübüdür. Herkes o kupaları kazanınca bizimle boy ölçüşebilir” dedi.

Prekazi: Galatasaray forması tabutumda olacak

Galatasaray'ın efsane futbolcularından Cevad Prekazi ise yaptığı açıklamada, “Galatasaray forması zaten benim için çok önemli. 3 tane sevdiğim vardı. En sevdiğimden biri babam rahmetli , futbol ve eşim. Bana futbol her şeyi verdi. Galatasaray'da 7 sene oynadım.



Bu forma benim için her şey. Beni çok sevdiler, saygı gösterdiler. Ben de onlara çok şeyler verdim. Eşime ne zaman o dakika gelecek öldükten sonra tabutumun içinde bu forma ve Partizan forması olacak” şeklinde konuştu.