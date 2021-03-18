Hasan Şaş, havalimanında kavga etti; "Ağzını burnunu kırarım senin"

Galatasaray'ın eski futbolcusu ve yardımcı antrenörü Hasan Şaş geçen gün bir kavgaya karıştı. Şaş, memleketi Adana'ya gideceği sırada havalimanında bir vatandaşla tartıştı.

Galatasaray'ın emektar futbolcusu ve eski yardımcı antrenörü Hasan Şaş, salı günü öğle saatlerinde İstanbul'dan kalkan uçakla memleketi Adana'ya gitti.

Uçak indikten sonra telefonu çalan Şaş, Galatasaray'ın efsane isimlerinden Erhan Önal'ın ölüm haberini alınca duygusal anlar yaşadı. Orada olanların anlattıklarına göre; eski futbolcu gözyaşlarına boğuldu.

Bir süre ölüm haberinin şokunu üzerinden atmaya çalışan Şaş, ardından terminalden çıkıp otoparkta

ki aracına yöneldi. İşte o sırada Şaş ile bir vatandaş arasında sebebi öğrenilemeyen bir konu yüzünden tartışma çıktı.

Karşılıklı atışma kavgaya dönüşünce araya giren üç kişi, eski futbolcuyu yatıştırmaya çalıştı. O anlarda Şaş'ın karşı tarafa "Bas git! Ağzını burnunu kırarım" dediği duyuldu.