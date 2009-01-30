Hasan Şaş dönüyor



Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Hasan Şaş, uzun süreli sakatlığının ardından takımla birlikte çalışmalara başladı.



Galatasaray'da, uzun süren sakatlığı geçen Hasan, takımla birlikte antrenman yaptı.



Hasan, takımla birlikte antrenmanın tamamına katıldı. Sakatlığı süren Kewell ise tedavisinin ardından saha kenarında koşu yaptı. Sakatlığı süren Lincoln, antrenmana katılmayarak tesislerde tedavi olurken, takımla birlikte çalışmalara başlayan Linderoth, taktik çalışmanın ardından yapılan şut çalışmasına katılmadı. Linderoth, çift kale maçta ise takıma dahil oldu.



Bu arada antrenmanda Ümit ile Hakan, geçirdikleri hafif sakatlığın ardından çalışmayı sürdürdüler.



Galatasaray, ligde hafta sonunda Denizlispor ile deplasmanda yapacağı lig maçının hazırlıklarını sürdürdü.



Teknik direktör Michael Skibbe yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve 1.5 saat süren idmanda sarı-kırmızılı futbolcular, pas çalışmaları üzerinde durdular.



Skibbe, antrenman öncesinde futbolcularıyla saha içinde 10 dakika süren bir toplantı yaparak uyarılarda bulundu. Skibbe, taktik çalışmayı da zaman zaman keserek, futbolculara isteklerini iletti.



Skibbe'nin, antrenmanda oyuncularına kısa pas, kafa pası ve göğüsle kontrol çalışmasının ardından pas uygulamaları yaptırması dikkati çekti. Futbolcular daha sonra iki gruba ayrılıp kaleyi şut yağmuruna tuttular. Servet ve Arda, attıkları güzel gollerle dikkati çekip alkış aldılar.



Antrenman, yarım alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.



TARAFTARLAR FLORYA'DA



Sarı-kırmızılı takımın idmanını, 100 kadar taraftar da kendilerine ayrılan bölümden izledi.



Taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla Sivasspor maçlarında istenilen sonuçları alamayan takımlarına moral verdiler. Taraftarlar, 21 yaşına basacak olan Arda'ya da sevgi gösterilerinde bulunarak, ''İyi ki doğdun Arda'' diye tezahüratta bulundular.



Arda, idmandan sonra da çalışmayı izlemeye gelen Çengelköy Saklıbahçe Öğretim Kurumları'ndan bir grup öğrenciye imza dağıttı. Arda, Enis adlı lösemi hastası bir çocukla da özel olarak ilgilenerek, ona imza verdi.

