-Hasan Nuri Yaşar Bakan Yardımcısı oldu ANKARA (A.A) - 21.10.2011 - Avrupa Birliği Bakanlığı Bakan Yardımcılığına hukukçu Prof. Dr. Hasan Nuri Yaşar, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlığına eski Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Emin Zararsız atandı. Bazı bakanlıklara ait atama kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, Avrupa Birliği Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, hukukçu ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın eski başmüşavirlerinden olan Yaşar atandı. Müsteşar Yardımcılığına ise Mehmet Cangir getirildi. Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlığına ise eski SGK Başkanı Zararsız atandı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığına Hatice Kara, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına Muzaffer Geleri getirildi. Avrupa Birliği Bakanlığı Birinci Hukuk Müşaviri Adem Maraşlı görevinden alınırken, yerine Banu Zenginobuz Keskan; Bakanlık Müşavirliğine Ayşe Sözen atandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Orta Anadolu II. (Konya) Bölge Müdürlüğüne Cevat Genç, beşinci derece kadrolu müfettişliklere müfettiş yardımcıları Hüseyin Koltukcu ve Gülcan Er getirildi. Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürü Mustafa Kemal Büyükmıhcı bakanlık müşavirliğine atanırken, Büyükmıhcı'nın yerine Müsteşar Yardımcısı Yusuf Yazar getirildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakanlık müşavirliklerine Yunus Güngör, Spor Genel Müdürlüğü Genel Müdür yardımcıları Mehmet Ali Babacan, Atilla Ferah ve Nuri Demirci; Spor Genel Müdür Yardımcılığına Tamer Taşpınar atandı. İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişleri Abdullah Şahin, Mustafa Yavuz ve Yusuf Üstün, başmüfettişliğe getirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı müşavirliğine Mehmet Bakırcı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığına Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Mahmut Evkuran, Evkuran'ın yerine Strateji Geliştirme Başkanı Doç. Dr. Ahmet Arı, Teftiş Kurulu Başmüfettişliğine Görkem Kurşunlu Karakuş; Kalkınma Bakanlığı Bakanlık müşavirliğine Teoman Ata İnci atandı. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Dr. Şanal Tosun, bakanlık müşavirliklerine Ömer Recep Aras, Saffet Es getirildi. Orman ve Su İşleri Bakanlığında Trabzon Orman Bölge Müdürlüğüne Antalya Orman Bölge Müdürü Celal Pir, Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne de Trabzon Orman Bölge Müdürü Ali Gökçöl; Ulaştırma Bakanlığı Mersin Beşinci Bölge Müdürlüğüne İstanbul 17. Bölge Müdürü Yakup Dost atandı.