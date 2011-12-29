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Yaşam

Hasan Mutlucan vefat etti  İSTANBUL (A.A)

29 Aralık 2011 00:35

-Hasan Mutlucan vefat etti  İSTANBUL (A.A) - 28.12.2011 - Kahramanlık türkülerinin usta sesi Hasan Mutlucan, İstanbul'da vefat etti. Alzheimer hastası olduğu ve İstanbul'daki evinde tedavi gördüğü öğrenilen Mutlucan, rahatsızlığı artınca kaldırıldığı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.  İzmir'de 1926 yılında doğan Hasan Mutlucan, 6 yaşındayken babasını kaybettikten sonra 13 yaşında annesiyle birlikte İstanbul'a taşındı. Ortaokul yıllarında dekoratör çırağı olarak çalıştığı tiyatroda oyunculardan biri rahatsızlanınca ilk kez sahneye çıktı.  Tiyatro sanatçısı Necdet Mahfi Ayral tarafından, rahatsızlanan oyuncunun yerine Mutlucan seçildi. Muhsin Ertuğrul'un ilgisini çeken Mutlucan tiyatroda ufak roller almaya başladı. Daha sonra Muhlis Sebahattin ile tanışan Mutlucan, onun operet kumpanyasına katıldı. Mutlucan, Sebahattin'in ölümünden sonra o dönemde Münir Nurettin Selçuk'un yönettiği İstanbul Belediye Konservatuvarına girdi. Sesinin az bulunur kalitedeki bas tınısı ona Faust operasına girme imkanı bile verdi, fakat Mutlucan türküleri çok sevdiği için bu teklifi kabul etmedi.  1973 yılında TRT radyosunda 15'er dakikalık programlarla Mutlucan'ın davudi sesini tüm Türkiye tanıdı. Sadi Yaver Ataman'ın ısrarıyla kahramanlık türküleri söyledi ve bir plak çıkardı. 12 Eylül 1980'de okunan darbe bildirisinin ardından Hasan Mutlucan'ın Kahramanlık Türküleri albümünden ''Yine de Şahlanıyor'' türküsü çalındı. 

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