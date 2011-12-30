-Hasan Mutlucan son yolculuğuna uğurlandı İSTANBUL (A.A) - 30.12.2011 - Kahramanlık türkülerinin usta sesi Hasan Mutlucan'ın cenazesi, İstanbul'da toprağa verildi. Geçirdiği rahatsızlık sonucu önceki gün Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 85 yaşında hayatını kaybeden Mutlucan için öğle vakti Erenköy'deki Galippaşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Tören öncesi Mutlucan'ın eşi Keriman Mutlucan, cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Cenaze töreninde duyguları sorulan Keriman Mutlucan, eşi ile 60 yıllık bir evlilikleri olduğunu ve çok iyi vakit geçirdiklerini belirterek, ''Bana her zaman gül getirirdi. Şimdi ben de onu gülle uğurlayacağım. Ona gül getirdim'' dedi. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Şefi Esat Kabaklı da Mutlucan'ın halk müziğine büyük katkıları olduğunu ifade ederek, ''Türkülerimiz onunla hayat buluyordu. Kıbrıs barış harekatının sabahında biz onun türküleriyle tanıştık. TRT'den bize türkülerini yansıttı. Milletimiz onun türküleriyle o zamanki savaş halinde rahatlıyordu, bir ruh alıyordu. Gönüllere taht kurmuş bir ağabeyimiz, hocamızdı. Biz bugün onun acısını yaşıyoruz. Tüm Türk halk müziği sevenlerin ve tüm Türk milletinin başı sağolsun'' dedi. Oyuncu Mustafa Alabora da Mutlucan'ın çok iyi bir türkücü ve tiyatrocu olduğunu kaydederek, ''Kendisinin en büyük sıkıntısı 12 Eylül'de onun şarkılarının çalınması ile ilgiliydi. Çünkü bu kendisinin iradesinin dışında yapılan bir şeydi. Kendisi asla darbeci görüşlere sahip bir adam değildi. Ruhu şad olsun'' diye konuştu. Cenaze törenine, Mutlucan'ın oğlu Barbaros Mutlucan, kızları Günay Pesen ve Tülay Mutlucan, torunları Alaz ve Ekin Pesen ile sanatçı Ümit Tokcan ve çok sayıda seveni katıldı. Mutlucan'ın cenazesi, burada kılınan cenaze namazının ardından bir süre omuzlarda taşındıktan sonra cenaze aracına konuldu. Bu arada, Mutlucan'ın eşi Keriman Mutlucan da tabutun üstüne bir adet kırmızı gül bıraktı. Hasan Mutlucan'ın cenazesi daha sonra götürüldüğü Çekmeköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.